Helgi Kolvidsson ist nicht mehr Trainer des SC Pfullendorf

Die Trennung des Verbandsligisten mit Helgi Kolvidsson kommt durchaus überraschend. In der Vorsaison hatte der Ex-Profi den Verein nach seiner Übernahme mit einer tollen Erfolgsserie vor dem Abstieg bewahrt und auch die aktuelle Spielzeit läuft aus Sicht der Linzgauer ordentlich. Als Grund für die Trennung nannte der SC Pfullendorf private und berufliche Gründe des Isländers, der um eine Auflösung des Vertrages gebeten hat. Nachfolger des ehemaligen isländischen Nationalspielers wird Miroslav Topalusic. Der 57-Jährige war zuletzt unter anderem für mehrere Jahre Coach des württembergerischen Landesligisten FC Mengen.