Heldt: „Wollen unser Spiel auf den Platz bringen“

Am kommenden Sonntag steht der SpVgg Niedersachsen Döhren die bislang wohl größte Auswärtshürde der Saison bevor. Beim punktgleichen TSV Burgdorf trifft der Tabellenvierte auf den Fünften – ein echtes Spitzenspiel in der Bezirksliga 2 Hannover.

Beide Teams haben nach fünf Spieltagen jeweils drei Siege, ein Remis und eine Niederlage auf dem Konto. Auch die Formkurve ist nahezu identisch: Döhren siegte zuletzt mit 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannover, Burgdorf setzte sich auswärts souverän mit 3:0 beim TuS Altwarmbüchen durch. Besonders auffällig: Burgdorfs Angreifer Noel Köhler traf dabei doppelt und steht nun bereits bei vier Saisontoren.

Döhrens Coach Patrick Heldt erwartet eine kampfbetonte Partie: „Mit Burgdorf erwarte ich einen Gegner, der robust Fußball spielt, auch einen klaren Plan hat in seinem Spiel.“ Trotz einiger Ausfälle im eigenen Kader gibt sich der Trainer kämpferisch: „Dafür ist unser Kader groß und breit und stark genug, um auch das zu kompensieren.“

Nach dem gelungenen Saisonstart mit drei Heimsiegen in drei Spielen fehlt der SpVgg bislang allerdings noch ein voller Erfolg in der Fremde. Beim bisher einzigen Auswärtsspiel hatte es eine knappe 2:3-Niederlage bei der SG 74 Hannover gegeben. Nun soll der erste Auswärtsdreier her. Heldt: „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet und voller Vorfreude auf den sonntaglichen Auswärtsauftritt in Burgdorf.“

Zweikampf mit Tabellennachbarn

Die Partie birgt nicht nur sportlich Brisanz, sondern auch tabellarische Relevanz. Der Sieger könnte zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz springen – und den Anschluss an Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II wahren. Für Döhren wäre es zudem ein Signal, dass die Mannschaft nicht nur zu Hause stark auftritt, sondern auch auswärts Punkte mitnehmen kann.

Das Team zeigte zuletzt gegen das Blaue Wunder eine abgeklärte Leistung, drehte früh einen Rückstand durch Tore von Lennart Güthoff und Marlon Winter. Gerade in der Breite bewies Döhren dabei Qualität, denn erneut kamen die Torschützen aus der sogenannten zweiten Reihe.

Bleibt die Mannschaft auch in Burgdorf effizient und strukturiert, scheint der erhoffte erste Auswärtssieg zum Greifen nah. Doch klar ist: Der TSV wird alles daransetzen, seinen Heimnimbus zu verteidigen.