Heldt: "Nach gutem Beginn den Faden verloren"

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Heimspiel gegen den TSV Stelingen eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen müssen. Nach starkem Beginn und früher Führung verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt zunehmend die Kontrolle – vor allem bei Standards offenbarte Döhren große Probleme.

Doch im weiteren Verlauf kippte das Spiel. „Wir haben den offensiven Faden verloren und zu wenig erste und zweite Bälle gewonnen“, analysierte Heldt. Stelingen nutzte das konsequent aus – vor allem nach ruhenden Bällen. Lukas Brinkmann (24.) und Marc-Benjamin Klusmann (30.) drehten die Partie noch vor der Pause, beide Treffer fielen nach Eckbällen.

Dabei startete Döhren vielversprechend in die Partie. Die Gastgeber setzten Stelingen in den ersten Minuten unter Druck und gingen folgerichtig in Führung: Nach einem Foul im Eins-gegen-eins verwandelte Illia Povalii einen Elfmeter zum 1:0 (6.). Auch danach hatte Döhren Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Auch das 1:3 durch Richard Leimann (61.) resultierte erneut aus einer Ecke. „Drei Gegentore nach Standards – das reicht dann oft“, stellte Heldt nüchtern fest.

Döhren versuchte im zweiten Durchgang noch einmal zurückzukommen, verpasste jedoch den Anschluss zum 2:3. Stattdessen sorgte Stelingen in der Schlussphase für die Entscheidung: Nach einem Umschaltmoment traf Jonathan Mai zum 1:4 (87.). Zu diesem Zeitpunkt spielte Döhren bereits in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lennart Güthoff.

Heldt bilanzierte klar: „Das war nicht unser Spiel. Nach gutem Beginn haben wir es nicht geschafft, Stelingen den Schneid abzukaufen.“

Döhren rutscht ab – Blick richtet sich nach vorn

Nach der Niederlage steht Döhren mit 38 Punkten auf Rang sechs. Die Spitzengruppe hat sich weiter abgesetzt, während Stelingen mit dem Auswärtssieg auf Platz drei klettert.

Für die SpVgg gilt es nun, die Fehler schnell aufzuarbeiten. Bereits am kommenden Spieltag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Krähenwinkel/Kaltenweide II die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Heldt gibt die Richtung vor: „Mund abputzen und weitermachen.“

SpVgg Niedersachsen Döhren – TSV Stelingen 1:4

SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer, Jörn Hofmeister (64. Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva), Till Fassauer (46. Louis Bennett Liebold), Lennart Güthoff, Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe (75. Damian Desmon Post), Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi, Illia Povalii, Till Wittmann (64. Christopher Wollny) - Trainer: Patrick Heldt

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (89. Nino Melnjak), Andre Vogelsang, Richard Leimann, Jannis Bovenschen, Dustin Quast (73. Luca Nuel Biskup), Lukas Brinkmann (54. Per Stetzkowski), Elias Göhr, Dennis Zabel (83. Marvin Metzig) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Colin Hackmann

Tore: 1:0 Illia Povalii (6.), 1:1 Lukas Brinkmann (24.), 1:2 Marc-Benjamin Klusmann (30.), 1:3 Richard Leimann (61.), 1:4 Jonathan Mai (87.)