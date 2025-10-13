Heldt: „Ein gerechtes Unentschieden – nicht unser bester Tag"

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat am 12. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover erstmals nach vier Siegen in Folge Punkte liegen gelassen. Im Heimspiel gegen den TSV Bemerode kam die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt nicht über ein 1:1 hinaus – ein Ergebnis, das am Ende beiden Teams gerecht wurde.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach knapp 20 Minuten traf Paul Götting per Distanzschuss zur Führung (19.). Döhren wirkte in dieser Phase ungewohnt fahrig und tat sich schwer, gegen die kompakt stehenden Bemeroder gefährlich zu werden. „Wir hatten nicht unseren besten Tag, Bemerode war in der ersten Halbzeit einen Tick besser“, räumte Heldt ein.

Kurz vor der Pause zeigte sich Döhren dann kaltschnäuzig: Christopher Wollny setzte den letzten Verteidiger unter Druck, erzwang einen Fehler und markierte das 1:1 (45.). Mit diesem Treffer ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes, aber spielerisch zerfahrenes Duell. Beide Mannschaften pressten früh, suchten häufig den langen Ball – und neutralisierten sich weitgehend. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Es war ein Spiel mit vielen langen Bällen, zäh und vom Wetter geprägt – kühl, diesig, Nieselregen, das passte irgendwie dazu“, so Heldt.

Am Ende stand ein Ergebnis, das beiden Trainern Recht gab. „Ein total gerechtes Unentschieden“, bilanzierte Heldt, der allerdings einräumte, dass sich seine Mannschaft „gerade zu Hause natürlich mehr erhofft“ hatte.

Döhren bleibt Verfolger Nummer eins

Mit dem Remis festigt die SpVgg Niedersachsen Döhren dennoch den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II beträgt nach zwölf Spieltagen acht Punkte, während das Verfolgertrio aus SG 74 Hannover, Stelingen und Burgdorf dicht aufgeschlossen hat.

Für Heldt und sein Team steht nun ein spielfreies Wochenende an – Zeit zum Durchatmen nach intensiven Wochen. Danach will Döhren wieder angreifen: Mit mehr Frische, Spielfreude – und der gewohnten Heimstärke an der Schützenallee.

SpVgg Niedersachsen Döhren – TSV Bemerode 1:1



Schiedsrichter: Ivo Zelzner

Tore: 0:1 Paul Götting (19.), 1:1 Christopher Wollny (45.)