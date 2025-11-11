Heldenhafter Derbyfight mit neun Mann

Die Partie begann furios: Bereits in der 4. Minute zog Neuhaus-Schierschnitz’ Niller aus der zweiten Reihe ab, der Ball wurde unhaltbar abgefälscht – 0:1. Doch die 51er antworteten postwendend: Florian Bärmann eroberte den Ball auf dem Flügel, ließ seinen Gegenspieler stehen und legte quer auf Andy Marsiske, der per Direktabnahme aus vollem Lauf zum 1:1 traf (10.). Nur drei Minuten später sorgte Bärmann selbst für die Führung: Nach einem Ball in die Tiefe setzte er sich gegen seinen Gegenspieler durch und schob ins lange Eck – 2:1 (13.). Doch keine 60 Sekunden später folgte die Retour des Favoriten. Gelbricht traf aus der Drehung volley nach einem abgeblockten Klärungsversuch – 2:2 (14.). Danach beruhigte sich das Spiel etwas, doch Sonneberg blieb das aktivere Team. Marsiske und Paul Koch prüften per Freistoß und Distanzschuss die Latte, die Gastgeber waren dem dritten Treffer näher als der Tabellenzweite. Dann folgte die dramatische Schlussphase der ersten Halbzeit: Zunächst sah Wendel nach einem harten Einsteigen Gelb-Rot (43.), weil er einen Iso-Stürmer etwas zu energisch vom verletzten Keeper Pascal Koch wegzog. Kurz darauf musste Pascal Koch nach einer unbedachten Beleidigung vom Platz – glatt Rot (45.). Zuvor war der Keeper erneut hart attackiert worden.

Frank Vogel kommentierte die Szenen ausführlich: „Er wurde erneut mit zwei Füßen vorneweg angegangen. Dieses Foul alleine ist in der Bundesliga mit Sicherheit eine Rote Karte. Aus den Emotionen heraus und aufgrund des Vergehens zuvor ließ er sich dann zu einer allgemeinen Beschimpfung hinreißen, die er aber niemandem direkt entgegenbrachte. Der Schiedsrichter hat die Partie sonst gut geleitet. Bei den beiden Situationen hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ich muss meinen Spielern vielleicht vorwerfen, dass sie sich nicht beherrschen konnten in ihren Emotionen. Denn wir waren besser im Spiel und machen es uns mit den zwei Platzverweisen selber schwer.“ Zu allem Überfluss verletzte sich der Torwart dabei schwer am Schienbein - Diagnose: starkes Hämatom, das operativ behandelt werden muss. „Anstatt mit einer Führung in die Pause zu gehen, stehen wir mit zwei Platzverweisen da. Das ist sehr bitter“, sagte Vogel später.

Nach Pascal Kochs Platzverweis rückte Tony Lützelsberger dann ins Tor, weil Vogel keinen etatmäßigen Ersatzkeeper auf der Bank hatte. Trotz dieser enormen Umstellung stemmten sich die 51er mit allem, was sie hatten, gegen die drohende Niederlage nach der Pause. Neuhaus-Schierschnitz hatte zwar gefühlt 90 Prozent das Spielgerät, fand gegen die kompakte Sonneberger Defensive aber kaum Lücken. Lützelsberger im Tor zeigte gegen Gelbricht und Heinze starke Paraden und hielt seine Mannschaft im Spiel. Gleichzeitig blieben die Hausherren gefährlich: In der 58. Minute startete Andy Marsiske einen schnellen Konter doch ISO-Keeper Karl lenkte den Ball noch zur Seite. In der 78. Minute setzte Tim Bartl einen Freistoß aus 28 Metern halblinker Position über die Mauer. Der Ball knallte an die Unterkante der Latte, prallte gegen den Rücken des Gästekeepers – und von dort über die Linie. 3:2! Der Wolkenrasen bebte, die Sensation schien greifbar. Doch ISO zeigte, warum sie zu den Topteams gehört: Niller köpfte nach einer Flanke den Ausgleich (83.), und als die tapferen Sonneberger mit neun Mann wenigstens den moralischen Punktgewinn festhalten wollten, köpfte Peter Kneer einen Klärungsversuch unglücklich in die eigenen Maschen - 3:4 (90.). Der späte Knockout in einem hochdramatischen Derby.

DERBYSTIMMEN

Frank Vogel nach dem Abpfiff: „Meine Mannschaft hat ein irre gutes Spiel gemacht – mit neun Mann, und wir hatten trotzdem drei, vier gute Chancen. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel mit elf Mann, vielleicht sogar mit zehn, gewonnen hätten. Wir haben heute die richtige Antwort auf letzte Woche gegeben. Es ist bitter, dass wir ohne Punkte dastehen, aber kämpferisch war das das Beste, was wir je geliefert haben. Nächste Woche wartet das Kellerduell in Haina, das wird richtungsweisend. Da müssen wir nun Kräfte sammeln und wieder alles in die Waagschale werfen.“

ISO-Trainer Andreas Ehnes: „Die SG hat uns über 90 Minuten alles abverlangt. Wir haben aber nie aufgehört, an uns zu glauben, und uns am Ende spät belohnt. Ein großes Kompliment an Sonneberg für diese kämpferische Leistung.“