Heldengeschichten live aus Gau-Odernheim Fabio Moreno Fell, Leon Robinson, Fabienne Michel und Florian Diel sprechen am Donnerstagabend auf dem Podium in der Petersberghalle über ihre Erfolge von Torben Schröder · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Fabio Moreno Fell hat die Torjägerkanone für den erfolgreichsten Torschütze in der sechsten Spielklasse deutschlandweit nachträglich erhalten und ist am Donnerstagabend zu Gast an alter Wirkungsstätte. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim/Mainz. Es war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des TSV Gau-Odernheim. Das stand schon im Sommer fest. Und es sollte noch viel besser kommen. Erst stieg der Club aus der Alzeyer Nachbargemeinde erstmals in die Oberliga auf. Mit Fabio Moreno Fell, der mit sagenhaften 50 Saisontoren die „Torjägerkanone für alle“ als erfolgreichster Sechstliga-Stürmer aus ganz Deutschland gewann.

Mainz 05, FCK und Champions League Dann schaffte es ebendieser Moreno auch noch binnen sechs Monaten nach seinem letzten Verbandsligaspiel zu Bundesliga- und Europapokal-Einsätzen für den FSV Mainz 05. Und er ist nicht der erste Gau-Odernheimer, der hoch hinausgekommen ist. Leon Robinson, bis 2023 noch Morenos Mitspieler am Petersberg, sammelte inzwischen 39 Zweitliga-Einsätze für den 1. FC Kaiserslautern. Es gibt kaum noch ein Spiel, in dem Trainer Torsten Lieberknecht auf die Dienste des Mittelfeld-Malochers verzichtet.

Sogar bis in die Champions League schaffte es Fabienne Michel. Die Unparteiische des TSV Gau-Odernheim wurde 2024 zur DFB-Schiedsrichterin des Jahres gewählt und leitete neben hochrangigen Frauen-Spielen auf nationaler und internationaler Ebene auch Drittliga- und DFB-Pokal-Partien der Männer. Dieses Trio wird ebenso viel zu erzählen haben wie Florian Diel, der Gau-Odernheimer Erfolgstrainer, der den in der Vereinsgeschichte einmaligen Sprung in die Oberliga geschafft hat und das Fußball-Märchen vom Petersberg auf Rang sieben der Winterpausen-Tabelle nahtlos fortsetzen konnte. „Gipfeltreffen am Petersberg“ steigt am Donnerstag Florian Diel, Fabienne Michel, Leon Robinson und Fabio Moreno Fell werden gemeinsam auf dem Podium sitzen, wenn der TSV Gau-Odernheim an diesem Donnerstag, 5. März, um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt zum „Gipfeltreffen am Petersberg“ einlädt. In der Gau-Odernheimer Petersberghalle werden alle Fragen beantwortet, die das Publikum stellt – auch gern im Vorfeld per Mail an info@tsv1881.de.