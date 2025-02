Heldenfingen/Heuchlingen: „Zuerst arbeiten, abliefern, dann träumen"

– Foto: Nico Schoch, Thomas Nast

Trainer Daniel Mack (43), blickt als Trainer der SG Heldenfingen/Heuchlingen auf eine beeindruckende Hinrunde zurück. Trotz einer anfangs mangelhaften Vorbereitung und personellen Engpässen war die Saison bislang von wichtigen Wendepunkten geprägt. Mit 29 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz hat das Team seinen ursprünglichen Anspruch, den Klassenerhalt zu erreichen, schon jetzt weit übertroffen.

Daniel Mack zieht ein positives Fazit: „Mein Fazit zur bisherigen Saison fällt sehr positiv aus, nachdem kleinen Umbruch was wir in der neuen Saison hatten und die sehr schlechte Vorbereitung mit sehr wenig Spielern.“ Die Ausgangslage sei schwierig gewesen, doch das Team habe sich durch Einsatzwillen und Zusammenhalt behauptet. Ursprünglich sei das Ziel „definitiv Klassenerhalt, die Liga unbedingt halten zu wollen“, räumt Mack ein: „Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet“, dass man sich auf Platz 3 wiederfindet. Vielmehr nehme er „schwere Aufgaben gerne an und arbeite dann härter mit der Mannschaft für den Erfolg.“ Einen entscheidenden Impuls lieferte laut Mack der Verlauf der Hinrunde. „Ein kleiner Wendepunkt war am 4. Spieltag das 3:3 gegen Dorfmerkingen, als wir wieder Mut und Wille gezeigt haben, nicht zu verlieren“, berichtet der Trainer. Nur eine Woche später gelang dann ein „absoluter Wendepunkt“: Im Auswärtsspiel gegen Stödtlen, bei dem „der Kopf mitspielte und die Beine zitterten“, erkämpfte seine Mannschaft dennoch einen verdienten 2:1-Sieg. Dieser Erfolg habe für alle zu „Erleichterung und einem freien Kopf“ geführt.

In puncto Offensivkraft steht die SG Heldenfing. mit 45 erzielten Treffern klar im oberen Ligadrittel. Dennoch kritisiert Mack auch die defensive Arbeit: „Ja stimmt, wir haben eine treffsichere Offensive, obwohl wir trotzdem sehr viel im Spiel immer liegen lassen, naja, die 34 Gegentore tun mir als Trainer weh.“ Besonders problematisch sei der Start gewesen, denn in den ersten drei Spielen seien 16 Gegentore kassiert worden. Seither habe sich die Defensive in den letzten 13 Spielen der Hinrunde jedoch deutlich stabilisiert. Auf die Frage, welche Spieler ihn in der Hinrunde besonders überrascht hätten, verweist Mack konsequent auf den Teamsportcharakter: „Eigentlich möchte ich nicht gerne über den Einzelnen reden, da wir uns in einem Teamsport befinden, da muss jeder für jeden kämpfen und laufen.“ Bei 16 Partien habe er stets mit unterschiedlichen Startformationen experimentiert, was die beeindruckende Vielseitigkeit und den Einsatz aller Spieler unterstreiche. „Ich hoffe, dass jeder einzelne in der Rückrunde noch eine größere Rolle spielt“, ergänzt er.