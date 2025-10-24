 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

Heldenfingen/Heuchlingen siegt – Dreierpack von Baris Acikgöz

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 13. Spieltags

In der Bezirksliga Ostwürttemberg wurde der 13. Spieltag mit einem packenden Duell zwischen der SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem TSV Hüttlingen heute fortgesetzt. Auf dem heimischen Platz erkämpfte sich die SGH nach einer intensiven Partie einen 4:2-Sieg – und durfte vor allem einem Mann danken: Baris Acikgöz, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte.

---

Heute, 19:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
4
2
Abpfiff

Die Begegnung begann furios. Bereits in der 8. Minute brachte Baris Acikgöz die Gastgeber in Führung. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel kam Hüttlingen druckvoll aus der Kabine und glich in der 50. Minute durch Christian Schneider aus. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz – nur eine Minute später traf Dominik Braun zur erneuten Führung für die SGH. Heldenfingen/Heuchlingen legte nach. In der 71. Minute erhöhte erneut Baris Acikgöz auf 3:1, ehe Johannes Hahn in der 80. Minute noch einmal für Spannung sorgte und auf 2:3 verkürzte. Doch in der Nachspielzeit setzte Acikgöz mit seinem dritten Treffer (90.+5) den Schlusspunkt und machte den umjubelten 4:2-Heimsieg perfekt.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00

Ein echtes Spitzenspiel steht in Hofherrnweiler an, wenn die Reserve der TSG die TSG Nattheim empfängt. Die Gäste aus Nattheim reisen als Tabellenzweiter (24 Punkte) mit breiter Brust an, treffen aber auf einen Gegner, der mit 16 Punkten und fünf Siegen in zwölf Spielen gefährlich bleibt. Nach zuletzt zwei Niederlagen will Hofherrnweiler II Wiedergutmachung betreiben, während Nattheim auf Schützenhilfe hofft, um Dorfmerkingen II von der Spitze zu verdrängen. Der Ausgang dieser Partie dürfte maßgeblich über die Tabellenspitze entscheiden.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
15:00live

Für die Sportfreunde Lorch ist die Partie gegen den 1. FC Germania Bargau ein Spiel des Überlebens. Mit nur fünf Punkten rangiert das Team von Trainer Michael Weiß am Tabellenende und steht unter Zugzwang. Bargau hingegen will nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis feiern, um in der oberen Tabellenhälfte (Platz 6, 16 Punkte) zu bleiben. Ein Sieg für die Gäste wäre Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00live

Der TSV Böbingen empfängt die SG Bettringen zu einem Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Böbingen (16 Punkte) will nach einer Serie von Remis endlich wieder dreifach punkten, während Bettringen mit 20 Zählern als Tabellenvierter auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen bleibt. Beide Teams zeichnen sich durch kompakte Abwehrarbeit aus, sodass ein intensives, taktisch geprägtes Spiel erwartet werden darf. Böbingen könnte mit einem Heimsieg sogar an Bettringen vorbeiziehen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
15:00

Der Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen das Schlusslicht SGM Tannhausen/Stödtlen. Die Hausherren (25 Punkte) haben acht ihrer bisherigen zehn Spiele gewonnen, während Tannhausen/Stödtlen mit nur vier Punkten Tabellenletzter ist. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Die Gäste müssen vor allem in der Defensive Stabilität finden, um nicht erneut eine hohe Niederlage zu kassieren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
15:00live

Das Aalener Stadtderby zwischen dem FV 08 Unterkochen und dem SSV Aalen verspricht Brisanz. Beide Teams stehen mit jeweils 16 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld und können mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Während Unterkochen nach zwei Niederlagen in Folge auf Wiedergutmachung aus ist, will der SSV seine stabile Defensive nutzen, um auswärts zu punkten. Eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

