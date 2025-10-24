Heldenfingen/Heuchlingen siegt – Dreierpack von Baris Acikgöz

---

Die Begegnung begann furios. Bereits in der 8. Minute brachte Baris Acikgöz die Gastgeber in Führung. Danach entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel kam Hüttlingen druckvoll aus der Kabine und glich in der 50. Minute durch Christian Schneider aus. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz – nur eine Minute später traf Dominik Braun zur erneuten Führung für die SGH. Heldenfingen/Heuchlingen legte nach. In der 71. Minute erhöhte erneut Baris Acikgöz auf 3:1, ehe Johannes Hahn in der 80. Minute noch einmal für Spannung sorgte und auf 2:3 verkürzte. Doch in der Nachspielzeit setzte Acikgöz mit seinem dritten Treffer (90.+5) den Schlusspunkt und machte den umjubelten 4:2-Heimsieg perfekt. ---

Ein echtes Spitzenspiel steht in Hofherrnweiler an, wenn die Reserve der TSG die TSG Nattheim empfängt. Die Gäste aus Nattheim reisen als Tabellenzweiter (24 Punkte) mit breiter Brust an, treffen aber auf einen Gegner, der mit 16 Punkten und fünf Siegen in zwölf Spielen gefährlich bleibt. Nach zuletzt zwei Niederlagen will Hofherrnweiler II Wiedergutmachung betreiben, während Nattheim auf Schützenhilfe hofft, um Dorfmerkingen II von der Spitze zu verdrängen. Der Ausgang dieser Partie dürfte maßgeblich über die Tabellenspitze entscheiden.

Für die Sportfreunde Lorch ist die Partie gegen den 1. FC Germania Bargau ein Spiel des Überlebens. Mit nur fünf Punkten rangiert das Team von Trainer Michael Weiß am Tabellenende und steht unter Zugzwang. Bargau hingegen will nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis feiern, um in der oberen Tabellenhälfte (Platz 6, 16 Punkte) zu bleiben. Ein Sieg für die Gäste wäre Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Böbingen Böbingen SG Bettringen Bettringen 15:00 live PUSH

Der TSV Böbingen empfängt die SG Bettringen zu einem Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Böbingen (16 Punkte) will nach einer Serie von Remis endlich wieder dreifach punkten, während Bettringen mit 20 Zählern als Tabellenvierter auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen bleibt. Beide Teams zeichnen sich durch kompakte Abwehrarbeit aus, sodass ein intensives, taktisch geprägtes Spiel erwartet werden darf. Böbingen könnte mit einem Heimsieg sogar an Bettringen vorbeiziehen.

Der Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen das Schlusslicht SGM Tannhausen/Stödtlen. Die Hausherren (25 Punkte) haben acht ihrer bisherigen zehn Spiele gewonnen, während Tannhausen/Stödtlen mit nur vier Punkten Tabellenletzter ist. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Die Gäste müssen vor allem in der Defensive Stabilität finden, um nicht erneut eine hohe Niederlage zu kassieren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen SSV Aalen SSV Aalen 15:00 live PUSH

Das Aalener Stadtderby zwischen dem FV 08 Unterkochen und dem SSV Aalen verspricht Brisanz. Beide Teams stehen mit jeweils 16 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld und können mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Während Unterkochen nach zwei Niederlagen in Folge auf Wiedergutmachung aus ist, will der SSV seine stabile Defensive nutzen, um auswärts zu punkten. Eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

