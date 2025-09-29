 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Michael Röhre

Heldenfingen/Heuchlingen macht Böbingen fertig, 6 Hütten in Durlangen

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 9. Spieltags

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II setzte mit einem 4:1-Erfolg beim TSV Hüttlingen ein Ausrufezeichen und schob sich in der Tabelle ins gesicherte Mittelfeld. Die TSG Nattheim drehte ein spektakuläres Spiel bei der SGM Tannhausen/Stödtlen mit zwei Treffern in der Nachspielzeit. Aufsteiger TSG Schnaitheim bezwang den FC Durlangen mit 3:2 und meldete sich damit im Abstiegskampf zurück. Zudem punkteten der SSV Aalen, die DJK Schwabsberg-Buch, Germania Bargau und die Sportfreunde Dorfmerkingen II entscheidend.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
4
2
Abpfiff

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II nutzte ihre Chancen eiskalt und gewann beim TSV Hüttlingen verdient mit 4:1. Kevin Scherer eröffnete mit einem Doppelpack in der 26. und 82. Minute, dazwischen trafen Timo Frank (31.) und Nico Speidel (39.) für die Gäste. Johannes Hahn (51.) konnte für Hüttlingen nur verkürzen. In der Tabelle zieht Hofherrnweiler II mit 13 Punkten an den Gastgebern vorbei, die nun ebenfalls bei 13 Zählern stehen.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
3
3
Abpfiff

Die SGM Tannhausen/Stödtlen erlebte gegen die TSG Nattheim eine bittere Schlussphase. Nach Treffern von Fabian Horsch (21.), Alexander Vaas (34.) und David Weißenburger (53.) führten die Gastgeber bis in die Nachspielzeit, ehe Patrick Brümmer in der 90.+1 und 90.+2 Minute das Spiel drehte. Damit unterstrich Nattheim mit 18 Punkten seinen Anspruch auf die Tabellenspitze, während Tannhausen mit nur vier Zählern tief im Tabellenkeller steckt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
3
2
Abpfiff

Der SSV Aalen setzte sich mit einem 2:0 gegen den TV Neuler durch und festigte seine Position im unteren Mittelfeld. Maximilian Groß (41.) und Denyel Gülbahar (85.) erzielten die Tore für die Hausherren, die nun 10 Punkte auf dem Konto haben. Neuler verharrt nach dieser Niederlage mit 9 Zählern knapp über der Abstiegszone. Für Aalen war es ein wichtiger Sieg, um sich von den direkten Abstiegsrängen zu distanzieren.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
8
1
Abpfiff

Der TSV Böbingen unterlag zu Hause der DJK Schwabsberg-Buch mit 1:3. Zunächst brachte Torwart Yannick Cramer (28.) die Böbinger in Führung, doch Johannes Fuchs glich umgehend aus (31.) und legte nach Wiederbeginn nach (46.). Michael Hügler entschied mit dem 1:3 in der 78. Minute die Partie zugunsten der DJK, die damit als Tabellenführer (19 Punkte) ein Ausrufezeichen setzte. Böbingen verharrt mit 10 Zählern im unteren Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
1
0

Die Sportfreunde Lorch mussten im Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II eine 1:3-Niederlage einstecken. Steffen Kreeb (3.) brachte die Hausherren zwar früh in Führung, doch Dominik Fischer (54.), Bernd Mahler (58.) und Tobias Kaschek (76.) drehten die Partie für die Gäste. Dorfmerkingen II bleibt damit mit 16 Punkten im Spitzenfeld, während Lorch mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang festsitzt.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
3
2
Abpfiff

Germania Bargau musste sich gegen den FV 08 Unterkochen mit einem 1:1 begnügen. Luis Löffelad (45.) brachte die Gäste in Front, ehe Fabian Zischka per Foulelfmeter (75.) den Ausgleich besorgte. Beide Mannschaften verharren damit punktgleich bei 13 Zählern im oberen Mittelfeld, ohne den Anschluss an die Topplätze herstellen zu können. Für Bargau war es bereits das vierte Remis der Saison.

Gestern, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
2
1
Abpfiff

Die TSG Schnaitheim feierte einen 3:2-Heimsieg gegen den FC Durlangen und sammelte im Abstiegskampf wichtige Punkte. Simon Wegmann (3.), Stanislav Mikirtychyants (56.) und Matteo Gammaro (83.) trafen für den Aufsteiger. Auf Seiten Durlangens hielten Adrian Drimus (45.+1, Foulelfmeter) und Luciano Falcone (88.) die Partie offen. Schnaitheim klettert mit 7 Punkten auf Platz 13, während Durlangen mit 11 Punkten im Mittelfeld bleibt.

