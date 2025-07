Ein Blick in die Vergangenheit. – Foto: Meiki Graff

Helden von TuS Gelria 09 jubeln wieder TuS Gelria 09: Ehemalige Spieler blicken auf den Aufstieg 1977 in die Verbandsliga zurück.

Goldkehlchen Franz Beckenbauer brachte es schon 1966 auf den Punkt: „Gute Freunde kann niemand trennen.“ Eine Fußball-Hymne, die den ehemaligen Kickern des TuS Gelria 09 wie auf den Leib geschneidert ist. 23 Sportler waren dem Aufruf von Franz „Panzer“ Müller gefolgt – ein harter Hund, den man sich zu seiner aktiven Zeit nur ungern als Gegenspieler wünschte und der mit einer mörderischen linken Klebe ausgestattet war.

48 Jahre nach dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte – seinerzeit gelang der Aufstieg in die damalige Verbandsliga Niederrhein – trafen sie sich bereits zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren in der Gaststätte „Zum Schwarzen Pferd“ in Geldern. In jungen Jahren handelte es sich überwiegend um hochtalentierte Kicker aus Duisburg und Umgebung, die einen Fußball spielten, wie ihn die Fans im Gelderland so zuvor noch nicht gesehen hatten. Ältere Fußball-Nostalgiker werden sich noch an die Namen erinnern: Horst Ober, Fredi Sollinger, Werner Pütter, Hartmut Scholz, dazu die Gelderner Jungs Reinhard Flamming und Pit Schieweck. Unvergessen ist auch der legendäre Mann mit den „ominösen Briefumschlägen“: Sponsor Kurt Wenzel.

Große Kulissen Bei Laune gehalten wurde die Mannschaft von Trainer Hartmut Heidemann, einst Nationalspieler und Publikumsliebling beim Meidericher SV in den 60er Jahren. 3000 Zuschauer waren keine Seltenheit. Nach dem Aufstieg in die damals höchste deutsche Amateurklasse fehlten Gelria 09 in der Saison 1977/78 nur zwei Punkte zum Durchmarsch in die Oberliga – in jener Zeit so etwas wie die heutige Dritte Liga.