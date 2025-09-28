Held hadert mit Schiri: Kurioses Gegentor bringt Geiselbullach auf Verliererstraße

Für den Aufsteiger TSV Geiselbullach wird die Luft im Bezirksliga-Tabellenkeller immer dünner. Jetzt gab es schon die achte Niederlage.

Geiselbullach – Die Trendwende blieb aus. Der TSV Geiselbullach tritt im Tabellenkeller weiter auf der Stelle. Beim SV Untermenzing setzte es für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held am Sonntagnachmittag erneut eine bittere 2:3 (2:1)-Niederlage. Während sich Untermenzing nach dem dritten Sieg in Serie aus der Abstiegszone entfernen konnte, beträgt der Rückstand des TSV Geiselbullach zum rettenden Ufer nach elf Spieltagen nun bereits sechs Zähler.

Held nahm – anders als noch bei der 2:3-Niederlage gegen Wolfratshausen vor einer Woche – sein Team allerdings in Schutz. „Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt und ein ordentliches Spiel abgeliefert“, sagte Held. Aber wieder einmal leistete sich der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden defensive Patzer, auch mit dem Schiedsrichter haderten die Bullacher.

Dabei begann es ganz nach dem Geschmack der mitgereisten Schlachtenbummler. Zwei mustergültig vorgetragene Spielzüge veredelten Alessandro Einertshofer (12.) und Fitim Raqi (18.) zu einer 2:0-Führung. Doch die hielt nur kurzzeitig. Nach 23 Minuten verkürzte Paul Gregor für den SV Untermenzing auf 1:2. „Das haben wir einfach schlecht verteidigt“, beschrieb Held die Unordnung in der Bullacher Hintermannschaft. Doch zumindest sah es zur Halbzeitpause noch so aus, als könnten sich die Bullacher mit drei Punkten davonstehlen.

Doch nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Julian Neumann (Wörth) wurde es dann richtig bitter. Bei einem Abschlag stellte sich Untermenzings Julian Heigl in den Weg, vom Rücken des Untermenzingers sprang der Ball zum Ausgleich ins Tor (50.). Held monierte eine Behinderung. Sein Einwand blieb allerdings ungehört. Auch die Reklamation beim Untermenzinger Siegtreffer durch Moritz Mösmang (62.) verhallte. „Klares Abseits“, schimpfte der Bullacher Spielertrainer. Danach rannten die Gäste an, doch der Ausgleichstreffer gelang nicht mehr. (Dirk Schiffner)