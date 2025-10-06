 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht

Hektische Schlussphase zwischen Siemerode und Arenshausen

Torlos endete das Kreisderby zwischen Grün-Weiß Siemerode und der DJK Arenshausen in der Fußball-Landesklasse.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 2
Siemerode
Arenshausen

Dabei erlebten die lediglich 140 Zuschauer bei nasskaltem Wetter eine bis zum Schlusspfiff spannende Begegnung mit einem gerechten Ausgang.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
0
0
Abpfiff
Die Gäste, die durch den Punktgewinn die Rote Laterne an den Aufsteiger VfB Artern weitergaben, erwischten den besseren Start, legten mit viel Elan los. Die schnelle Führung vergab der 18-jährige Jannis Klöppner, der den von Schlussmann Lukas Rimbach abgewehrten Freistoß von Florian Westerberg aus wenigen Metern über die Querlatte drosch. Danach erspielten sich beide Vertretungen bis zum Seitenwechsel kaum weitere ernsthafte Möglichkeiten, dominierten beide Abwehrreihen.

Starke Phase nach dem Wiederanpfiff

Das änderte sich zunächst nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Marvin Lautensack. Die Hausherren nahmen das Heft des Handelns in die Hand, drängten vehement auf die Führung. Allerdings war ihnen das Glück nicht hold. Zunächst landete ein Eckball des routinierten Spielmachers Michal Wolanski an der Latte, dann traf Otavio Augusto De Aquino mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Aufrufe: 06.10.2025, 19:23 Uhr
Mark BrücknerAutor