Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hektische Schlussphase zwischen Siemerode und Arenshausen
Torlos endete das Kreisderby zwischen Grün-Weiß Siemerode und der DJK Arenshausen in der Fußball-Landesklasse.
Die Gäste, die durch den Punktgewinn die Rote Laterne an den Aufsteiger VfB Artern weitergaben, erwischten den besseren Start, legten mit viel Elan los. Die schnelle Führung vergab der 18-jährige Jannis Klöppner, der den von Schlussmann Lukas Rimbach abgewehrten Freistoß von Florian Westerberg aus wenigen Metern über die Querlatte drosch. Danach erspielten sich beide Vertretungen bis zum Seitenwechsel kaum weitere ernsthafte Möglichkeiten, dominierten beide Abwehrreihen.
Starke Phase nach dem Wiederanpfiff
Das änderte sich zunächst nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Marvin Lautensack. Die Hausherren nahmen das Heft des Handelns in die Hand, drängten vehement auf die Führung. Allerdings war ihnen das Glück nicht hold. Zunächst landete ein Eckball des routinierten Spielmachers Michal Wolanski an der Latte, dann traf Otavio Augusto De Aquino mit einem Kopfball nur den Pfosten.