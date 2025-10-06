Hektische Schlussphase zwischen Siemerode und Arenshausen Torlos endete das Kreisderby zwischen Grün-Weiß Siemerode und der DJK Arenshausen in der Fußball-Landesklasse. Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 Siemerode Arenshausen

Dabei erlebten die lediglich 140 Zuschauer bei nasskaltem Wetter eine bis zum Schlusspfiff spannende Begegnung mit einem gerechten Ausgang.

Die Gäste, die durch den Punktgewinn die Rote Laterne an den Aufsteiger VfB Artern weitergaben, erwischten den besseren Start, legten mit viel Elan los. Die schnelle Führung vergab der 18-jährige Jannis Klöppner, der den von Schlussmann Lukas Rimbach abgewehrten Freistoß von Florian Westerberg aus wenigen Metern über die Querlatte drosch. Danach erspielten sich beide Vertretungen bis zum Seitenwechsel kaum weitere ernsthafte Möglichkeiten, dominierten beide Abwehrreihen.

Starke Phase nach dem Wiederanpfiff