Hektische Schlußphase beim 1:1 im Kreisliga-Topspiel

Die Stimmen zum Spiel:

"Erstmal großes Kompliment an meine Mannschaft, was sie nach dem Pokalfight und der dritten englischen Woche in Folge heute abgeliefert hat. In der ersten Halbzeit stehen wir kompakt und können immer wieder umschalten. Wobei auch Hellern eine 100 % Chance in der ersten Halbzeit vergibt. In der zweiten Halbzeit spielt Hellern nur noch lange Bälle. Wir verteidigen alles weg und können selber gefährlich umschalten. Leider verschießen wir noch einen Elfmeter und hinten rutscht uns noch einer durch.

Wir haben uns den Punkt auf jeden Fall mehr als verdient,“ sagte uns Trainer Tom Nöcke (SV Bad Rothenfelde II).