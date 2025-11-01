Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hektische Schlußphase beim 1:1 im Kreisliga-Topspiel
Im Spitzenspiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - musste der mit 28 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz stehende SV Hellern beim mit 31 Punkten zweitplatzierten SV Bad Rothenfelde antreten. In einem rassigen und stark umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften nach einer dramatischen Schlußphase mit einem 1:1-Unentschieden.
Der SV Bad Rothenfelde blieb im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga, der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. Torjäger Jonas Piwecki brachte den Gastgeber bereits in der dritten Spielminute mit seinem 19. Saisontreffer mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Zweikämpfen und acht gelben und einer gelb-roten Karte. In der hektischen Schlußphase überschlugen sich die Ereignisse. Wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit verpasste der Gastgeber die Vorentscheidung, als er einer Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Thorben Maixmillian Walther gelang kurz vor dem Abpfiff der 1:1-Ausgleich für den SV Hellern. Cedric Halm vom SV Bad Rohtenfelde kassierte in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte.
Sein 19. Saisontor erzielte Jonas Piwecki gegen den SV Hellern – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Erstmal großes Kompliment an meine Mannschaft, was sie nach dem Pokalfight und der dritten englischen Woche in Folge heute abgeliefert hat. In der ersten Halbzeit stehen wir kompakt und können immer wieder umschalten. Wobei auch Hellern eine 100 % Chance in der ersten Halbzeit vergibt. In der zweiten Halbzeit spielt Hellern nur noch lange Bälle. Wir verteidigen alles weg und können selber gefährlich umschalten. Leider verschießen wir noch einen Elfmeter und hinten rutscht uns noch einer durch.
Wir haben uns den Punkt auf jeden Fall mehr als verdient,“ sagte uns Trainer Tom Nöcke (SV Bad Rothenfelde II).
"Wir haben gestern kein gutes Spiel gemacht aber dennoch nicht aufgegeben und mit Moral einen Punkt mitgenommen,“ meint Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).