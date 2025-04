Hektische Partie in Westerheim endet unentschieden

In einem sehr ereignisreichen Spiel beim SV Westerheim reichte es für unseren SC Staig schlussendlich nur zu einer Punkteteilung, welche unterm Strich als absolut gerecht galt. Das Spiel an sich war sehr umkämpft und wirkte recht hektisch, wobei die Fairness gegeben war. Im 1. Durchgang waren die Hausherren etwas besser im Spiel und brachten die Staiger Defensive immer wieder in Bedrängnis. Resultat hieraus waren zwei Aluminiumtreffer der Gastgeber, als die Hille-Elf etwas Glück hatte. Auch für den Gastgeber rettete einmal das Aluminium und so ging es torlos in die Pause. In der 2. Hälfte übernahmen die Staiger das Spielgeschehen und konnten nun endlich auch in der Offensive Nadelstiche setzen. Ein satter Schuss von Deniz Bihr krachte ans Gebälk und so stand es nach Lattentreffer ebenso unentschieden. In der immer hektischen aber fairen Partie konnte der SVW die Führung in der 72. Minute erzielen, als eine hohe Balleroberung im Kasten von Manuel Fetzer einschlug. Doch danach zeigte der SCS die richtige Reaktion und schaltete nochmals einen Gang höher und war nun vehement auf den Ausgleich aus. Dieser besorgte Maurice Huber per Kopf (80.) nach einem gut getretenen Eckball. In der restlichen Spielzeit war eigentlich nur noch unser SCS am Ball und hatte mehrere top Torchancen auf den lucky Punch auf der Alb. Leider wollte einfach der Ball nicht mehr über die Linie und so trennte man sich schlussendlich 1:1-Unentschieden, wobei mit diesem Ergebnis beide Teams leben können. Aufgrund des Chancenplus zu Ende des Spiels sicherlich ein etwas unbefriedigendes Ergebnis für unsere Farben, aber über die komplette Spielzeit betrachtet ist das Ergebnis absolut gerecht. So trifft unser SC Staig am kommenden Wochenende auf den Tabellenführer TSV Neu-Ulm und dieser dürfte somit leicht favorisiert in diesem Spitzenspiel sein.