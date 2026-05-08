"Hektik" überstanden - Gifhorn siegt 3:2 bei Vahdet

– Foto: Thies Meyer

Der MTV Gifhorn hat sich am heutigen Freitagabend in einem intensiven Auswärtsspiel mit 3:2 beim TSC Vahdet Braunschweig durchgesetzt. Trainer Holger Ringe sah dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung seiner Mannschaft.

Dabei seien die Voraussetzungen alles andere als ideal gewesen. „Freitagabend, der ein oder andere musste noch Arbeiten, die Anreise und Kunstrasen – alles so Parameter, die uns nicht in die Karten spielen“, erklärte Ringe nach dem Spiel. Umso zufriedener war er mit dem Auftritt vor der Pause: „Mit einer der besten Halbzeiten, die wir gespielt haben und das auf Kunstrasen.“

Auch das zweite Tor gefiel dem Gifhorner Coach. „Rodrígues hat sich auf der rechten Seite super durchgesetzt und dann den Rückpass gespielt. Adem Zeciri nimmt den direkt und schlägt ihn unten links rein“, sagte Ringe über das 2:0 in der 21. Minute. Besonders freute ihn der Treffer des Mittelfeldspielers: „Freut mich auch für Adem, dass er mal wieder ein Tor gemacht hat.“ Für Zeciri war es das erste Saisontor.

Die Führung entstand dabei sehenswert. „Luczkiewicz spielt einen super Diagonalpass auf Cimino, der über die Kette geht, der Torhüter kommt raus und er lupft den Ball aus 20 Metern rein“, beschrieb Ringe das 1:0 durch Justin Cimino in der 13. Minute.

Trotz der klaren Führung verpasste es Gifhorn jedoch, frühzeitig alles klarzumachen. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir den Sack schon vorher zumachen, weil wir eine überragende erste Halbzeit gespielt haben“, erklärte Ringe. Seiner Meinung nach hätte es „eigentlich auch 3:0 oder 4:0 zur Halbzeit stehen müssen“.

Knappes Spiel bis zum Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel kam Vahdet zurück in die Partie. „Dann haben wir es irgendwie ein bisschen zu leicht genommen“, meinte Ringe, lobte aber gleichzeitig den Gegner: „Vahdet hat wirklich alles reingehauen.“ Der Trainer betonte zudem: „Der Tabellenplatz wird ihnen nicht gerecht, aber das wussten wir vorher. Das war ein Überlebensspiel für sie heute.“

Nun verlor Vahdet jedoch das Duell und braucht nun ein Wunder, um noch die Klasse zu halten.

Nach dem Anschlusstreffer durch den eingewechselten Justin Eilers in der 68. Minute wurde die Partie zunehmend hektischer. Charlie Kolmer stellte zwar in der 81. Minute auf 3:1, doch Vahdet verkürzte erneut durch Salih Ayaz (88.). „Dann wurde es nochmal hektisch“, sagte Ringe. Auch der Schiedsrichter habe seinen Teil dazu beigetragen und „nochmal sechs Minuten draufgepackt“.

In der Schlussphase hatte Gifhorn sogar die Chance zur Entscheidung, doch Vahdets Keeper „hat sensationell gehalten auf der kurzen Ecke“, berichtete Ringe über eine große Kontermöglichkeit. Stattdessen blieb es bis zum Schluss spannend. „Dann wurde es mit langen Bällen nochmal richtig, richtig eng.“

Am Ende brachte der MTV Gifhorn den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und nahm drei wichtige Punkte mit. Dadurch konnte der Aufsteiger vorübergehend die Tabellenführung übernehmen und den Druck auf Vorsfelde aufbauen. Gifhorn hat nun 63 Punkte. Vorsfelde 61, spielte aber noch am Sonntag beim SSV Kästorf.