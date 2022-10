Hektik stört das Spiel der Armininnen Frauenfußball-Regionalliga: Beim 0:1 in Leverkusen finden die Bielefelderinnen nicht das richtige Mittel, um zu punkten.

„Leverkusen hat sehr viel mit langen Bällen in die Spitze gearbeitet. Deshalb war es kein schönes Spiel und dazu noch sehr hektisch. Wir haben uns leider davon anstecken lassen“, meinte Trainer Tom Rerucha. Seine Schützlinge hätten auf die Spielweise der Gastgeberinnen keine erfolgversprechende Antwort gefunden.

In der ersten Halbzeit hatten die Armininnen zwei, drei Möglichkeiten, berichtete Rerucha. Aber auch Bayer verzeichnete Chancen. Torfrau Lisa Venrath verhinderte in einer 1:1-Situation bravourös einen Rückstand. Zwar habe seine Mannschaft nach der Pause geschätzt 80 Prozent Ballbesitz gehabt, zwingende Tormöglichkeiten seien aber nicht herausgesprungen. Leverkusen gelang in der 57. Spielminute das Tor des Tages und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.