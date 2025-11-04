Heitmann trifft in letzter Sekunde – Mu/Ku II feiert späten Heimsieg

Spannung bis zur letzten Sekunde: Im Nachholspiel des 5. Spieltags der 2. Kreisklasse Stade gewann der FC Mulsum/Kutenholz II durch einen späten Treffer von Sjard Heitmann mit 1:0 gegen die SG Lühe II. Mit dem Erfolg kletterte die Mannschaft auf Rang zwei, während Lühe nach sieben ungeschlagenen Spielen erstmals wieder verlor.

In der ersten Halbzeit lag das Spiel laut Trainer Marvin Gudd „mit etwa 60 zu 40 Prozent leicht auf Seiten von Lühe“. Auch die besseren Chancen verbuchten die Gäste. Mulsum/Kutenholz kam nur selten gefährlich vors Tor. „Wir selbst kamen nur zu ein, zwei Aktionen vor dem Tor, darunter eine Szene, in der wir zu dritt auf den Torwart zuliefen, der Pass von außen aber nicht kam, weil der Spieler den Kopf nicht hob“, sagte Gudd.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, doch Lühe blieb das gefährlichere Team. „Wir hatten in dieser Phase Glück, dass es weiterhin 0:0 stand“, so Gudd. In der 80. Minute sah Fynn-Ole Hink nach einem Foulspiel die Rote Karte, sodass die Gastgeber die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten mussten. „In einem ansonsten sehr fairen Spiel trug der Schiedsrichter mit seiner ruhigen Art zu einer insgesamt guten Atmosphäre bei“, lobte Gudd Referee Abdulkadir Burak Sözen.

Mit einem Mann weniger verteidigte Mulsum/Kutenholz diszipliniert und lauerte auf die eine Konterchance. In der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. Lühe bekam den Ball nicht geklärt, nach einem Pressschlag landete er bei Miralem Sarovovic, der Sjard Heitmann bediente. Der aushelfende Spieler aus der ersten Herren traf in der 97. Minute zum 1:0 – kurz darauf war Schluss.