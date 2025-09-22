Heitmann trifft, Fahrenkrug pariert: MuKu feiert dritten Sieg in Folge

Der FC Mulsum/Kutenholz II hat in der 2. Kreisklasse am 6. Spieltag beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II mit 4:1 gewonnen und damit den dritten Sieg in Folge eingefahren. Für Bliedersdorf war es die zweite Niederlage in Serie.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach einer Viertelstunde durch Alexander Gäth in Führung. Oliver Ebeling betonte: „Die erste Viertelstunde gehörte uns und wir belohnten uns mit dem 1:0.“ Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Einen Foulelfmeter verwandelte Leon Simson in der 20. Minute zum Ausgleich, Cedric Höck und Sjard Heitmann schraubten das Ergebnis innerhalb von zwölf Minuten auf 3:1. „Das war verdient, denn wir hatten große Probleme in der Defensivarbeit“, sagte Ebeling.

Kurz vor der Pause bot sich Bliedersdorf die große Chance zum Anschluss, doch René Fahrenkrug parierte den Elfmeter. „Da hatten wir großes Glück, dass es nicht zum 3:2 kam“, so MuKu-Trainer Marvin Gudd.

Nach der Pause war Bliedersdorf aktiver, Buga und Lorenz trafen die Latte, weitere Abschlüsse blieben ungenutzt. „Wir haben uns gute Möglichkeiten erspielt, aber es hat leider nicht gereicht“, sagte Ebeling. Stattdessen sorgte Mazlum Delik in der 79. Minute nach einer Ecke mit einem lockeren Abschluss für die Entscheidung.