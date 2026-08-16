„Heißes“ und faires Duell endete leistungsgerecht spät Remis

Michelfeld führte zwei Mal, Brand antwortete jeweils – Zweiter der vergangenen Saison gegen Kreisliga-Absteiger – schwierige Platzverhältnisse fast ohne Rasen, ordentliche dreistellige Zuschauerresonanz, durchschnittliches Spielniveau, sonnige 29 bis 28 Grad
Kreisklasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
2. Spieltag
Sonntag, 16. August 2026, 15 Uhr:
ASV Michelfeld - TSV Brand 2:2 (1:0)
SR: Norbert Kretschmer (Eckental, FC Thuisbrunn).
Zuschauer: 110 (A-Platz).
Tore: 1:0 (29.) Nico Metschl, 1:1 (48. Maximilian Geithner, 2:1 (61.) Lorenzo Ficarra, 2:2 (90.) Jonas Ruhland.
Besondere Vorkommnisse: Der A-Platz wurde von Freitag bis Sonntag in Schichten großflächig mit einer Anlage bewässert und vormittags regnete es sogar von oben – aber der seit sieben Wochen wegen der Hitzewelle ausgetrocknete Platz hat derzeit nur wenige kleine grüne Flächen zu bieten. Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit (mit Trinkpause) betrug 6:30 Minuten.
(obl)
Die Gastgeber begannen nach der 1:0-Saisonauftakt-Niederlage bei der SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein mit Leon Haberberger und Thomas Hofmann für Daniel Meier und Max Zerreis, 14 Mann standen im Aufgebot – vom Stamm fehlten Kapitän Max Zerreis (Urlaub), Daniel Meier, Nicolas Christl und Paul Gropp (alle verletzt). Die Gäste (am vergangenen Samstag 2:1 gegen den ASV Herpersdorf) aus der Marktgemeinde Eckental traten mit 15 Akteuren an, in unveränderter Startelf-Formation im Vergleich zur Vorwoche, Maximilian Ruhland und Luis Disterer waren nicht dabei.
Nachdem die Gastgeber in der 20. Minute eine Doppel-Chance ausließen (Haberberger-Kopfball und Hofmann-Nachschuss) traf Nico Metschl aus 20 Meter per Aufsetzer noch leicht abgefälscht – auf Zuspiel von Lorenzo Ficarra (29.). Die Brander Offensivbemühungen konnten die einheimische Defensive weitestgehend vom eigenen Tor konzentriert wegverteidigen.
Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste eine gute Phase, Spielertrainer Philip Messingschlager bereitete das 1:1 durch Max Geithner (halblinks in der Box technisch stark, wuchtig, präzise und unhaltbar ins lange Eck einschießend/48.) vor, ehe Lorenzo Ficarra nach 61 Minuten auf Vorlage vom Mittelstürmer Leon Haberberger auf 2:1 stellte. Ex-Regionalliga-Kicker Messingschlager legte per Freistoß-Flanke auf den Kopf von Jonas Ruhland den nicht unverdienten Ausgleich in der letzten regulären Spielminute auf.
Der Tabellenzehnte ASV Michelfeld (zwei Spiele, ein Punkt) gastiert am Sonntag, 23. August um 15 Uhr beim Ersten SG Eckental (sechs Zähler). Der Fünfte TSV Brand (vier) hat schon am Donnerstag, 20. August um 19 Uhr Heimrecht gegen den Siebten SG FC Thuisbrunn/SC Egloffstein (drei).
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Der ausführliche Spielbericht wird erst am späten sonntagabewnd veröffentlicht.