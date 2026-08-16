„Heißes“ und faires Duell endete leistungsgerecht spät Remis von Ralph Strobl · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Michelfeld führte zwei Mal, Brand antwortete jeweils – Zweiter der vergangenen Saison gegen Kreisliga-Absteiger – schwierige Platzverhältnisse fast ohne Rasen, ordentliche dreistellige Zuschauerresonanz, durchschnittliches Spielniveau, sonnige 29 bis 28 Grad Kreisklasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

2. Spieltag

Sonntag, 16. August 2026, 15 Uhr:

ASV Michelfeld - TSV Brand 2:2 (1:0)

SR: Norbert Kretschmer (Eckental, FC Thuisbrunn).

Zuschauer: 110 (A-Platz).

Tore: 1:0 (29.) Nico Metschl, 1:1 (48. Maximilian Geithner, 2:1 (61.) Lorenzo Ficarra, 2:2 (90.) Jonas Ruhland.

Besondere Vorkommnisse: Der A-Platz wurde von Freitag bis Sonntag in Schichten großflächig mit einer Anlage bewässert und vormittags regnete es sogar von oben – aber der seit sieben Wochen wegen der Hitzewelle ausgetrocknete Platz hat derzeit nur wenige kleine grüne Flächen zu bieten. Die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit (mit Trinkpause) betrug 6:30 Minuten. (obl)

Die Gastgeber begannen nach der 1:0-Saisonauftakt-Niederlage bei der SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein mit Leon Haberberger und Thomas Hofmann für Daniel Meier und Max Zerreis, 14 Mann standen im Aufgebot – vom Stamm fehlten Kapitän Max Zerreis (Urlaub), Daniel Meier, Nicolas Christl und Paul Gropp (alle verletzt). Die Gäste (am vergangenen Samstag 2:1 gegen den ASV Herpersdorf) aus der Marktgemeinde Eckental traten mit 15 Akteuren an, in unveränderter Startelf-Formation im Vergleich zur Vorwoche, Maximilian Ruhland und Luis Disterer waren nicht dabei.