"Heißes Herz, kühler Kopf": Die Schlüssel für Klosterhardts Coup

Marcel Landers war voll des Lobes nach Spielende. – Foto: Markus Becker

Auf dem Level der Bezirksliga hat der Niederrhein wohl kaum ein qualitativ stärkeres Duell anzubieten als jenes zwischen der DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II. Der Tabellenführer beendete schlussendlich die in der Rückrunde bis dahin verlustpunktfreien Hausherren.

"Ich würde schon sagen, dass es gerade taktisch auf hohem Niveau war. Es ging ja auch um viel“, erklärte Marcel Landers nach dem Spiel. Entsprechend vorsichtig agierten beide Teams zunächst. Auch Stefan Lorenz sah eine "sehr statische“ erste Halbzeit, in der "keiner einen Fehler machen wollte“

Die Führung für Klosterhardt fiel schließlich nach einem Eckstoß. Dabei hatte sich gerade Lorenz einen entscheidenden Vorteil über ruhende Bälle erhofft: „Wir hatten gehofft, dass wir über Standards in Führung gehen. Das ging in dem Fall für Arminia auf.“ Nico Harders Kopfball zum 0:1 (22.) stellte über lange Zeit den Vorsprung dar, womit Klosterhardt den eigenen Matchplan fortführen konnte, während sich Rot-Weiss zunehmend die Zähne ausbiss.

Ein Schlüssel lag dabei offenbar in der Spielvorbereitung. Klosterhardt hatte gezielt die Verbindungsspieler der Essener aus dem Spiel genommen. Landers: "Wir haben den Gegner natürlich zwei, drei Mal gesehen und wussten auch, dass Kevin Grund Dreh- und Angelpunkt ist. Viele konzentrieren sich auf Marcel Platzek, aber der Ball muss erstmal zu ihm kommen. Das haben wir größtenteils gut wegverteidigt.“

RWE reagiert stark – Klosterhardt bleibt eiskalt

Nach dem Seitenwechsel verschob sich das Spielbild etwas. RWE war schließlich auch gefordert. "Wenn du zurückliegst, musst du was tun. Ich glaube, dass wir dann auch ein intensives Spiel gemacht haben. Dann waren wir auch mutig“, erklärt Lorenz. Seine Mannschaft erspielte sich Chancen, traf unter anderem durch Platzek den Pfosten (52.).

Trotzdem fiel das nächste Tor auf der anderen Seite, begünstigt durch eine missglückte Klärungsaktion von Mirco Konarkowski, die im eigenen Tor landete (77.). Ein bitterer Moment für die Hausherren, die danach aber nicht die Köpfe hängen ließen, wie auch Lorenz anmerkt: "Da muss man den Jungs auch ein Lob aussprechen, dass du nach dem 0:2 nicht zusammenbrichst.“

Und tatsächlich: Die Essener zeigten Moral. Nach dem Anschluss durch Ole Nissen (90.) keimte nochmals Hoffnung auf. In der langen Nachspielzeit zeigte der Tabellenführer weiterhin Kampfgeist und ließ keine weiteren klaren Tormöglichkeiten zu. Stets stand noch ein Bein von Klosterhardt im Weg, die Brechstange brachte bei RWE keinen Erfolg.

So fuhr Klosterhardt noch eine letzten Konter und machte mit dem Treffer von Phil Woff alles klar (90.+8). Für Landers war der Auftritt seiner größtenteils noch sehr jungen Schützlinge auch ein Charaktertest: "Die Jungs haben das überragend gemacht – mit heißem Herz und kühlem Kopf.“

Klare Ausgangslage im Aufstiegsrennen

Die Ausgangslage ist jetzt natürlich klar. Klosterhardt hat die Meisterschaft in der eigenen Hand, könnten sich in den noch offenen fünf Spielen sogar noch mindestens einen Patzer erlauben. Auch Landers ist sich dessen bewusst, möchte aber den Tag nicht vor dem Abend loben: "Natürlich haben wir jetzt eine gute Ausgangsposition, aber es sind auch noch 15 Punkte zu vergeben. Wenn wir davon zwölf holen, dann reicht es. Wir pusten aber jetzt erstmal zwei Tage durch und dann geht es am Dienstag weiter."

Auf der anderen Seite will RWE II die Niederlage schnell abhaken. "Wichtig ist die Reaktion nächste Woche“, betonte Lorenz. Einen Einbruch erwartet er nicht: "Wir waren nicht weit weg. Das ist entscheidend.“

Rot-Weiss Essen II – DJK Arminia Klosterhardt 1:3

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Hamid Kuka (87. Flavio Dietz), Randy-Tamufor Atanga-Akwen (66. Luis Förster), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci (81. Burak Bahadir), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Arda Islam (75. Mirco Konarkowski) - Trainer: Stefan Lorenz

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (66. Jannik Bystron), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (75. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia (90. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 245

Tore: 0:1 Nico Harder (22.), 0:2 Mirco Konarkowski (77. Eigentor), 1:2 Ole Nissen (90.), 1:3 Phil Wolff (90.)