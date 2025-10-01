Heißes Flutlicht-Derby in Steinach

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe: Beide Teams stehen punktgleich im oberen Mittelfeld, getrennt nur durch ein Treffer in der Tordifferenz. Steinach konnte zuletzt drei Spiele in Serie gewinnen, Sonneberg feierte zwei deutliche Siege und schoss sich zurück in die Spur. Offensiv läuft’s wie geschmiert – 17 Tore in drei Spielen bei den Nullachtern, neun Treffer in zwei Partien für die Sonneberger. Kein Wunder also, dass auch die beiden Torjäger im Mittelpunkt stehen: Bastian Leipold (sieben Saisontore) auf Steinacher Seite, Louis Göhring (sechs Tore) für Sonneberg.

Wir haben beide Stürmer vor dem Derby im Doppelinterview befragt.

Wie ist die Gefühlslage vor dem Derby?

Bastian Leipold: „Derbys sind immer etwas Besonderes – für Spieler und Fans. Wenn Steinach und Sonneberg aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte, sondern um Stolz und Ehre. Ich persönlich freue mich auf das Spiel, auch weil ich einige der Sonneberger privat gut kenne. Natürlich wollen wir die drei Punkte in Steinach behalten – vor heimischem Publikum, unter Flutlicht, auf Kunstrasen. Es ist alles angerichtet für ein spannendes Spiel.“

Louis Göhring: „Die Stimmung bei uns ist entspannt und positiv. Nach einem durchwachsenen Saisonstart haben wir zuletzt zwei Spiele gewonnen – das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Derby. Solche Spiele sind Highlights – da willst du einfach auf dem Platz stehen.“

Offensiv läuft’s bei euch zuletzt rund – warum klappt es plötzlich so gut?

Louis Göhring: „Wir verteidigen als Mannschaft geschlossen und spielen einfachen, effektiven Fußball. Ein Schlüssel war sicher auch die Rückkehr von Hannes (Anm. d. Red. Hannes Schreck) ins Zentrum. Er bringt Ruhe, Ordnung und Übersicht ins Spiel – für mich persönlich ist er Gold wert. Er weiß, wie man uns als Team strukturiert, und bringt genau die Bälle, die ich vorne brauche.“

Bastian Leipold: „Wir haben aktuell einfach einen Lauf – 13 Tore in zwei Spielen sprechen für sich. Aber das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Wir trainieren gut, haben Spaß am Fußball und einen Trainer, der uns perfekt einstellt. Jeder zieht mit. Ich freue mich natürlich, dass ich mit meinen Toren helfen kann – aber das ist immer eine Teamleistung.“

Flutlicht, Donnerstag, Kunstrasen – Vorteil für jemanden? Und worauf wird es ankommen?

Bastian Leipold: „Einen klaren Vorteil sehe ich nicht. Beide Teams kennen Kunstrasen und haben Erfahrung mit Flutlichtspielen. Für die Atmosphäre ist es sicher besonders, aber entscheidend wird sein, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen mutig bleiben, unser Spiel durchziehen – und hoffen, dass unsere Fans uns den entscheidenden Push geben. Schade ist natürlich der Ausfall von Philipp Sell nach der roten Karte, aber wir haben einen breiten Kader, der das auffangen kann.“

Louis Göhring: „Die Flutlichtverhältnisse sind nicht ideal – besonders für die Torhüter. Eigentlich wäre ein Spiel im Stadion schöner gewesen, aber das müssen wir so annehmen. Ich sehe keinen Vorteil für eine Seite. Beide Teams sind gut drauf. Es wird ein kampfbetontes Spiel mit viel Intensität. Wenn wir mannschaftlich wieder so geschlossen auftreten wie zuletzt, können wir auch in Steinach etwas holen. Entscheidend ist: heiß im Herzen, kühl im Kopf.“