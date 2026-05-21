»Heißes Eisen«: Wie der WFV doch noch den Klassenerhalt schaffte Hans Schäffer, als "Vorstand Aktivität" derjenige, der das sportliche Sagen hat in der Zellerau, im Interview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Freude nach dem geglückten Klassenerhalt kannte keine Grenzen. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Sinnbildlich für eine schwierige, nervenaufreibende Saison: In einem wahren Herzschlagfinale sicherte sich der Würzburger FV am vergangenen Wochenende den direkten Klassenerhalt in der Bayernliga Nord. Ein großer Erfolg in Anbetracht dessen, dass die Unterfranken zwischenzeitlich Schlusslicht waren. Eine herbe Enttäuschung, wenn man die Vergangenheit des Traditionsvereins, den namhaften Kader und die enorme Wucht des Clubs sieht. Hans Schäffer, als "Vorstand Aktivität" derjenige, der das sportliche Sagen hat in der Zellerau, dazu im Interview...

Hans, herzlichen Glückwunsch zum direkten Klassenerhalt in Folge eines wahren Nervenkrimis. Der WFV hatte alles in der eigenen Hand, hat aber sein letztes Saisonspiel gegen den Jahn verloren. Glücklicherweise aus Eurer Sicht konnten aber auch Erlangen und Stadeln, die direkten Konkurrenten, nicht gewinnen. Erzähl doch mal: Wie hast Du den Samstag erlebt? Wie viele graue Haare hat der 34. Spieltag der Bayernliga Nord verursacht?

Sehr viele (lacht). Leider war ich aufgrund eines schon länger geplanten privaten Termins nicht live dabei. Ich war aber immer am Handy und habe alles – soweit es möglich war – mitverfolgt. Nach anfänglichem Jubel hat sich mein Gemütszustand immer weiter verschlechtert. Nach dem Rückstand sind mir dann die Haare komplett zu Berge gestanden. Nach dem 3:3 von Erlangen ist dann endgültig der Puls hochgefahren. Gott sei Dank ging alles gut aus. Auch wenn wir es uns anders vorgestellt hätten, sind wir glücklich! Dementsprechend groß war die Erleichterung nach Abpfiff. Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 1 3 Wie fällt Dein generelles Saison-Fazit aus? Seid ihr mit dem blauen Auge davon gekommen?

Ich habe ja erst in der Winterpause übernommen. Und ich will mich auch nicht loben, aber ich habe dem Trainer den Rücken frei gehalten und einige Entscheidungen getroffen, die wichtig waren. Wir haben den Kader sortiert und viele Gespräche geführt. Dass wir den direkten Klassenerhalt noch geschafft haben, nachdem uns bereits jeder abgeschrieben hatte, war eine Gemeinschaftsproduktion. Es war ein absolut heißes Eisen, auf das ich mich eingelassen hatte! Zu Beginn meiner Amtszeit wäre ich mit der Relegation zufrieden gewesen. Seit der Winterpause waren die Leistungen und Ergebnisse der Mannschaft sehr zufriedenstellend.

Angesichts namhafter Spieler wie Steffen Krautschneider und Adrian Istrefi, die im Sommer zurückgekehrt sind: Ist der Klassenerhalt am letzten Spieltag eine bittere Enttäuschung? Oder entspricht die Endplatzierung dem Niveau/der Qualität der Mannschaft?

Jein. Auf dem Papier ist die Qualität da. Krautschneider, Istrefi und die anderen erfahrenen Spieler haben ihr Sache gut gemacht, sind dadurch – genauso wie die übrige Mannschaft – in ein Loch gefallen. Ihnen ist es nicht gelungen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen – zumindest in der Vorrunde. In der Rückserie waren sie dann Leistungsträger und die komplette Mannschaft hat sehr gut und konzentriert gearbeitet. Der Start in die Spielzeit war alles andere als glücklich. Erst verließ Cheftrainer Philipp Eckart kurzfristig den Verein, dann war der WFV Schlusslicht. War es ein Fehler, Andi Eisenmann vom „Co“ zum Cheftrainer zu machen?

Zunächst war es sehr unglücklich, dass Philipp Eckart den Verein so kurz vor Saisonbeginn verlassen hat. Man hat dann zu lange gewartet, die Nachfolge fix zu regeln. Und dann kann man nicht einen unerfahrener Co-Trainer als alleinverantwortlichen Übungsleiter installieren. Das geht nicht! Eine klare Fehlentscheidung! Er hat es dann auch leider nicht gut gemacht. Absoluter Niedergang war die Niederlagenserie...

Christian Breunig hat den WFV gerettet! – Foto: HMB Media/ Julien Becker