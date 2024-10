Heißes Duell in Bergrath – Breinig II empfängt Berger Preuß

Spannung an der Tabellenspitze! In Bergrath will der Tabellenführer seinen Platz festigen und empfängt Verlautenheide II, das nach oben schielt. Der SC Berger Preuß geht ebenfalls in ein wegweisendes Spiel gegen Breinig II, um weiter Jagd auf die Spitze zu machen. Ein Fußballsonntag, an dem jeder Punkt zählt und Überraschungen in der Luft liegen!