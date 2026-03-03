🗣:"Heißes Derby" in Walpertskirchen – Platz-Ärger beim MTV

In der Bezirksliga rollt der Ball wieder! Der FC Aschheim meldet sich mit frischen Wind aus der Winterpause und dominiert gegen den SV Waldperlach. Gerolfing und Gaimersheim trennen sich torlos voneinander. Rosenheim hatte das Glück auf seiner Seite.
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein heißes, aber faires Derby bei einer tollen Kulisse. Langengeisling hat sich von dem schnellen Schock gut erholt und kämpferisch überzeugt. Auch wenn die Treffer zum Teil etwas glücklich zustande kamen, war die Pausenführung nicht unverdient.
Für die zweite Hälfte muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben bis zum Schluss voll auf Sieg gespielt. Drei Punkte wären möglich gewesen, allerdings hat Geisling eine hundertprozentige Konterchance ausgelassen. Alles in allem ein verdientes Unentschieden gegen einen gut eingestellten Gegner, der in der Form auf alle Fälle den direkten Klassenerhalt nicht abschreiben muss. Für uns geht es nächste Woche in die Festung von Rohrbach. Das wird wieder ein intensives Match.«
Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Es war das erwartet intensive Derby vor einer starken Kulisse, leidenschaftlich, umkämpft und dabei jederzeit fair. Genau solche Spiele machen den Reiz der Liga aus. Über 90 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften die Möglichkeit hatten, die drei Punkte mitzunehmen. Deshalb können wir mit dem 2:2 gut leben.
Was die Bewertung der Tore angeht: „glücklich“ ist im Fußball ja immer Ansichtssache. Unsere Treffer sind nach sauberem Spielaufbau und klaren Abschlüssen gefallen. Wenn wir also über Glück sprechen wollen, dann war das verdiente 2:2 eher in der Kategorie Slapstick einzuordnen – ein wenig Gestochere, Innenpfosten, Kullerball. Aber genau solche Szenen gehören dazu und machen den Fußball aus.
Ich sehe bei uns eine klare Entwicklung und eine gute Form. Die Mannschaft tritt stabil auf, arbeitet geschlossen und weiß, was sie kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir mit der Relegation oder dem Abstieg nichts zu tun haben werden, auch wenn die Tabelle im Moment vielleicht noch etwas anderes vermuten lässt.
Dem aktuellen Spitzenreiter aus Walpertskirchen wünschen wir weiterhin viel Erfolg für den restlichen Saisonverlauf. Wir freuen uns auf das nächste Aufeinandertreffen, sportlich, fair und mit dem nötigen Derby-Charakter.«
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir haben eine sehr durchwachsene Vorbereitung hinter uns, mit einigen schönen Siegen, aber auch deutlichen Niederlagen. Unsere Vorbereitungszeit war stark vom Karneval geprägt, weshalb wir wenig trainiert und mehr auf den Spaßfaktor gesetzt haben. Trotzdem haben wir versucht, uns bestmöglich vorzubereiten, und sind mit großer Vorfreude und nach langer Pause nach Pullach gefahren.
Was uns dort allerdings erwartet hat, war aus meiner Sicht absolut regelwidrig: Wir mussten auf einem Kunstrasen spielen, der komplett von Granulat befreit war und zu einer einzigen Rutschpartie wurde. Ich finde es sehr problematisch, dass der Schiedsrichter hier nicht eingegriffen hat – das war für alle Beteiligten extrem schwierig. Wir sind im normalen Schuhwerk angereist, während Pullach genau wusste, was auf sie zukommt, und bestens mit passendem Schuhwerk vorbereitet war. Es war ein einziges Gerutsche, teilweise lagen bis zu vier Spieler von uns gleichzeitig am Boden. Die ersten drei Gegentore fielen dann auch direkt, wir hatten keinerlei Möglichkeit zur Gegenwehr, weil es einfach eine massive Rutschpartie war und die Verletzungsgefahr entsprechend hoch.
Dass die Heimmannschaft sowie der Schiedsrichter so etwas zulassen, ist in diesen unteren Fußballkreisen wirklich bedenklich, denn auf so einem Platz kann und darf man meiner Meinung nach keinen Fußball spielen. Natürlich hätte man vielleicht auch cleverer mit der Situation umgehen können, aber wenn man nach 30 Minuten 0:3 hintenliegt und nur noch versucht, auf den Beinen zu bleiben, ist man einfach nur froh, wenn die 90 Minuten vorbei sind. Jetzt bin ich gespannt, wenn der SV Pullach zu uns kommt, ob sie dann auch in 35 Minuten fünf Tore schießen können. Falls ja, Gratulation – falls nicht, bleibt mein Fazit: Auf diesem Fußballplatz sollte man nicht Fußball spielen.«
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: » Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben zwei gute Möglichkeiten. Leider wurden wir dann unsauber und haben zu ungeduldig in Aschheims Pressing gespielt. Aschheim war wahnsinnig abgezockt und effizient vor dem Tor. Der Sieg geht in Ordnung, die Höhe nicht.Wir lassen uns davon nicht verunsichern und richten den Blick auf den nächsten Gegner. «
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Es war ein kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel auf einem trockenen Kunstrasen. Von der Qualität der Chancen hatten wir die besseren. Wir scheitern jedoch am starken Gästekeeper. An der Konsequenz vor dem Tor werden wir intensiv arbeiten. Die Leistung, die Intensität und die Organisation stimmen, darauf können wir aufbauen. Insgesamt denke ich, dass der Punkt für beide Teams gerecht ist. Wir nehmen den Auswärtspunkt mit und bereiten uns auf ein schweres Auswärtsspiel beim VfR Garching vor.«
Patrick Zimpfer, Trainer der DJK Rosenheim: »Es war das befürchtet enge, körperlich betonte Abstiegs-Duell. Wir konnten das Spiel mit ziemlich viel Glück und einem Treffer in der Nachspielzeit gewinnen. Bruckmühl hat in der 1. Halbzeit sehr kompakt und gut verteidigt und ist dann auch verdient in Führung gegangen. Nach der Pause hatte Bruckmühl auch einige Chancen das Ergebnis auszubauen. Doch ab Minute 55 haben wir uns gefangen, viele Torchancen gehabt und verdient auf 1:1 verkürzt. Unser Keeper hielt uns durch eine Glanzparade im Spiel. In der Nachspielzeit haben wir dann glücklich das Spiel gedreht. Jetzt geht es für uns in die heiße Phase.«
Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Riesen Kompliment an meine Männer! Bei all den Rückschlägen und Widerständen in den ersten 80 Minuten der Rückrunde nochmal so zurück zu kommen, zeugt von einer großen Moral! Wir wollen und werden das jetzt aber richtig einordnen, weil uns bewusst ist, dass wir weiter um jeden Punkt kämpfen müssen. Es ist aber gut zu wissen, dass unsere Männer dazu auch bereit sind!«