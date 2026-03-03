🗣:"Heißes Derby" in Walpertskirchen – Platz-Ärger beim MTV

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein heißes, aber faires Derby bei einer tollen Kulisse. Langengeisling hat sich von dem schnellen Schock gut erholt und kämpferisch überzeugt. Auch wenn die Treffer zum Teil etwas glücklich zustande kamen, war die Pausenführung nicht unverdient. Für die zweite Hälfte muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben bis zum Schluss voll auf Sieg gespielt. Drei Punkte wären möglich gewesen, allerdings hat Geisling eine hundertprozentige Konterchance ausgelassen. Alles in allem ein verdientes Unentschieden gegen einen gut eingestellten Gegner, der in der Form auf alle Fälle den direkten Klassenerhalt nicht abschreiben muss. Für uns geht es nächste Woche in die Festung von Rohrbach. Das wird wieder ein intensives Match.«

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Es war das erwartet intensive Derby vor einer starken Kulisse, leidenschaftlich, umkämpft und dabei jederzeit fair. Genau solche Spiele machen den Reiz der Liga aus. Über 90 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften die Möglichkeit hatten, die drei Punkte mitzunehmen. Deshalb können wir mit dem 2:2 gut leben.

Was die Bewertung der Tore angeht: „glücklich“ ist im Fußball ja immer Ansichtssache. Unsere Treffer sind nach sauberem Spielaufbau und klaren Abschlüssen gefallen. Wenn wir also über Glück sprechen wollen, dann war das verdiente 2:2 eher in der Kategorie Slapstick einzuordnen – ein wenig Gestochere, Innenpfosten, Kullerball. Aber genau solche Szenen gehören dazu und machen den Fußball aus.

Ich sehe bei uns eine klare Entwicklung und eine gute Form. Die Mannschaft tritt stabil auf, arbeitet geschlossen und weiß, was sie kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir mit der Relegation oder dem Abstieg nichts zu tun haben werden, auch wenn die Tabelle im Moment vielleicht noch etwas anderes vermuten lässt.

Dem aktuellen Spitzenreiter aus Walpertskirchen wünschen wir weiterhin viel Erfolg für den restlichen Saisonverlauf. Wir freuen uns auf das nächste Aufeinandertreffen, sportlich, fair und mit dem nötigen Derby-Charakter.«