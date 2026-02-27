Heißes Derby in Erlangen: Eltersdorf übernimmt die Spitze

Umkämpfte Szenen beim Derby in Mittelfranken – Foto: Ernst Blank

Auftakt nach der Winterpause - und was für einer: Am 22. Spieltag der Bayernliga Nord trafen im Flutlicht-Derby der ATSV Erlangen (Rang 7) und der Tabellenzweite SC Eltersdorf aufeinander. Das Hinspiel hatten die Erlanger mit 1:0 gewonnen - die Marschroute der Quecken war also klar. Am Ende eines intensiven, hitzigen und umkämpften Abends stand ein 2:1-Auswärtssieg für Eltersdorf - und ein neuer Tabellenführer.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. Bereits in der 13. Minute klingelte es im Kasten der Quecken: Nach einem Abpraller reagierte Lucas Markert am schnellsten und versenkte den Nachschuss zur 1:0-Führung im Netz - sein bereits zehntes Saisontor. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später drehte Eltersdorf die Partie mit einem Doppelschlag. In der 20. Minute verwandelte Geremi Perera einen fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Praktisch im direkten Anschluss schlug Felix Rippert zu und stellte auf 1:2. Binnen Minuten war das Spiel komplett gekippt.

Was folgte, war ein echtes Derby: intensiv, zweikampfbetont und emotional. Schiedsrichter Hannes Hemrich hatte alle Hände voll zu tun und verteilte insgesamt sieben Gelbe Karten. Kurz vor Schluss setzte es dann noch einen Platzverweis: In der 90. Minute sah ATSV-Abwehrmann Jeffrey Stielke die Rote Karte – der hitzige Schlusspunkt einer umkämpften Begegnung.



Nach dem Spiel zeigte sich Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner zufrieden: "Meine Mannschaft hat nach dem Rückstand eine hervorragende Reaktion gezeigt. Mit dem Elfmeter den Ausgleich beschert und dann gleich das 2:1 folgen lassen. Mit ein bisschen Glück machen wir fast noch das 3:1, als wir das Gewühl im Strafraum nicht ausnutzen konnten – ich denke, das wäre zu diesem Zeitpunkt auch verdient gewesen, weil wir richtig gut in den Zweikämpfen drin waren – aggressiv, da habe ich vom ATSV nicht viel gesehen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war der ATSV wesentlich besser im Spiel als wir. Wir haben dann hauptsächlich bei Standardsituationen auch ein bisschen Glück gehabt, die waren sehr gefährlich. Wir konnten nicht mehr so gut nach vorne spielen, das lag auch am Gegner, der optisch überlegen war – aber schlussendlich war es ein verdienter Derby-Sieg für uns."

Auch ATSV-Trainer Shqipran Skeraj fand trotz der Niederlage durchaus positive Worte für die Leistung seiner Mannschaft: "Typisches Derby, sehr viel Feuer drin. Es hat Spaß gemacht, von außen zuzusehen, sehr viele Aktionen auf dem schwer bespielbaren Platz. Fußball spielen an sich war nicht so einfach, allerdings ging es um Kämpfen, um Haltung zu zeigen – und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht. In der ersten Halbzeit bekommen wir zwei blöde Gegentore binnen weniger Minuten. Wir sind zwar in Führung gegangen, aber optisch war der SCE präsenter. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas am System umgestellt und zwei frische Spieler gebracht – die zweite Halbzeit hat uns gehört. Wir hatten eine sehr gute Chance zum Ausgleich, der SCE hatte keinen Torschuss mehr. Aufgrund dessen wäre meiner Meinung nach ein Unentschieden gerecht gewesen, weil es zwei unterschiedliche Halbzeiten gab. Ich kann meinen Jungs aber keinen Vorwurf machen, das haben sie richtig gut gemacht. Das war für mich wichtig. Jetzt müssen wir weitermachen – jetzt sind wir wieder angekommen, endlich hat die Runde begonnen. Da müssen wir weitermachen, wo wir in der zweiten Halbzeit aufgehört haben."

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg schiebt sich der SC Eltersdorf am ASV Neumarkt vorbei auf Platz eins der Tabelle. Für den ATSV Erlangen bleibt es trotz couragierter Leistung bei Rang sieben.

Weiter geht es für die Quecken am kommenden Freitag zuhause gegen den Würzburger FV, während der ATSV zeitgleich auswärts in Kornburg gefordert ist. Das Derby zum Jahresauftakt hat jedenfalls gehalten, was es versprach.