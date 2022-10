Heißes Derby am Enterbach: FC Real Kreuth empfängt TSV Otterfing Vorentscheidung für die Aufstiegsrunde?

Der FC Real Kreuth will den TSV Otterfing im Heimspiel ärgern. Der Druck liegt bei den Gästen.

Dass der Trainer des FC Real Kreuth mit seinen Burschen nicht zum Spitzentrio gehören wird, ist bereits abgemacht. Aber die sogenannten Favoriten zu ärgern, ist auch eine motivierende Ausgangssituation. Der Lengrieser SC, der Richtung Bezirksliga blickt, musste es schon mit einem 0:0-Remis anerkennen, und es wird auch für die Nordring-Elf ein heißes Gefecht werden, wenn am Tegernsee die drei Punkte eingesackt werden sollen.

Der TSV Otterfing, dem diese Rolle nach einer 1:2-Niederlage gegen den SV Miesbach droht, hat noch nicht aufgegeben. Sollte der Nordring-Elf aber keine Siegesserie gelingen, ist der Traum geplatzt. Eine gute Ausgangslage für den FC Real Kreuth, der den Bezirksligaabsteiger am Samstag (15 Uhr) empfängt. Denn mit dem Heimrecht im Rücken sind die Enterbacher für jeden gefährlich. „Wir freuen uns auf dieses Derby und ich bin guter Dinge, dass wir das Ergebnis bis zum Abpfiff spannend halten können“, erklärt Tobias Schnitzenbaumer.

Kreuth/Otterfing – Das Pilotprojekt, eine Liga bereits im Dezember in der Auf- und eine Abstiegsgruppe zu unterteilen, sorgt für Spannung. Da nur die besten Drei um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen werden, ist der vierte Platz der Rang des ersten Verlierers.

Schwierige Torwartfrage in Otterfing

Dass die Enterbacher durchaus in der Lage sind, dem TSV Otterfing das komplette Leistungspotenzial abzufordern, war bereits im Hinspiel beim 1:0-Sieg im Landkreis-Norden erkennbar. Dass Schnitzenbaumer nicht seine sogenannte Wunsch-Elf präsentieren kann, erscheint zweitrangig. Er gibt die Vereinsphilosophie an seine Burschen weiter. Speziell am Enterbach, mit den Kreuther Fans im Rücken, wird gekämpft und gerackert, bis der Akku leer ist. „Der Druck liegt beim Gegner. Wenn Otterfing bei uns baden geht, ist der Traum von der Bezirksliga beendet“, verdeutlicht Schnitzenbaumer die Tabellensituation.

Dies ist auch Benedict Gulielmo klar. Als Spieler erfahren in Bayern- und Landesliga ist er an den Nordring gekommen, um dort alte Zeiten erblühen zu lassen. Aber die Rose hat Stacheln. Vor allem die Absenz des Torwartes Christian Utmaelleki, dessen Hochzeit nicht durch eine Verletzung gefährdet werden soll, wiegt schwer. Josef Pallauf, Johannes Noderer, Manuel Scholtysek oder Florian Stutz können den routinierten Utmaelleki nicht ersetzen. „Wir müssen den Kampf annehmen. Aber klar ist, dass uns nur ein Sieg weiterhilft“, weiß Gulielmo um die Situation. ko