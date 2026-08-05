Heißes Chemie-Duell: "Ohne Stanley würden wir in der Oberliga spielen"

Als eines von nur drei Teams ist die BSG Chemie mit zwei Niederlagen in die Serie gestartet. Zuhause gegen den SV Babelsberg 03 und auswärts beim BFC Dynamo mussten sich die Leipziger jeweils mit 0:2 geschlagen geben. Für den HFC gab es dagegen beim Greifswalder FC (2:2) und gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (1:1) jeweils Unentschieden.

Wechsel zum Halleschen FC trotz eines Rekordangebots

Besonders eine Personalie dürfte am Mittwochabend im Fokus stehen: Stanley Ratifo. In der vergangenen Spielzeit war der Angreifer mit 23 Scorerpunkten in 33 Partien noch die Lebensversicherung der BSG Chemie. Im Sommer entschied sich der 31-Jährige dann - trotz eines Rekordangebots der Leipziger - für die Rückkehr in seine Heimatstadt Halle.