Heißes Chemie-Duell: "Ohne Stanley würden wir in der Oberliga spielen"

Am Mittwochabend kommt es wieder zum heißen Chemie-Duell. Zum dritten Spieltag in der Regionalliga Nordost empfängt die BSG Chemie Leipzig den Halleschen FC (live übertragen in der Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme). Beide warten noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison.
Als eines von nur drei Teams ist die BSG Chemie mit zwei Niederlagen in die Serie gestartet. Zuhause gegen den SV Babelsberg 03 und auswärts beim BFC Dynamo mussten sich die Leipziger jeweils mit 0:2 geschlagen geben. Für den HFC gab es dagegen beim Greifswalder FC (2:2) und gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (1:1) jeweils Unentschieden.
Besonders eine Personalie dürfte am Mittwochabend im Fokus stehen: Stanley Ratifo. In der vergangenen Spielzeit war der Angreifer mit 23 Scorerpunkten in 33 Partien noch die Lebensversicherung der BSG Chemie. Im Sommer entschied sich der 31-Jährige dann - trotz eines Rekordangebots der Leipziger - für die Rückkehr in seine Heimatstadt Halle.
Die Bedeutung des mosambikischen Nationalspielers hat Alexander Schmidt, Trainer und Sportlicher Leiter der BSG, vor dem Wiedersehen am Mittwoch noch einmal hervorgehoben. "Natürlich ist es emotional. Stanley war unser Aushängeschild. Ohne Stanley würden wir in der Oberliga spielen - das ist ganz klar", sagte Schmidt im Pressegespräch vor der Partie.
Dieses Mal wird Ratifo im Alfred-Kunze-Sportpark allerdings für die Gäste auflaufen. Erzielt der Neuzugang ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte seinen ersten Treffer für den Halleschen FC? Noch wartet er auf die erste Torbeteiligung im HFC-Dress.
Fans und Interessierte können das Chemie-Duell am Mittwochabend im Livestream in der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme verfolgen. Für Digital-Abonnenten oder Abonnenten des "Sport in Halle"-Abos ist die Übertragung inklusive.