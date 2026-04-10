Heißes Bayerwald-Derby zur Primetime - Kellerduell in Stephansposching

Der SC Zwiesel empfängt heute Abend den Landkreisrivalen TSV Regen. – Foto: Mike Sigl

Mit einem absoluten Knaller wird bereits heute Abend der 21. Spieltag der Kreisliga Straubing eröffnet. Der SC Zwiesel empfängt um 20.15 Uhr im Jahnstadion den nur zwei Zähler besser postierten TSV Regen zum Nachbarduell, in dem es zugleich um wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei geht. Aus dem Dreikampf um die Aufstiegsrelegation ist indes am Osterwochenende ein Vierkampf geworden, denn der TSV Oberschneiding hat sich mit zwei Heimsiegen auf Rang vier vorgearbeitet und will nun am Samstag in Lindberg nachlegen. Die SpVgg Osterhofen kann sich bereits am Wochenende zum Champion krönen. Dazu muss aber - ein eigener Heimsieg am Samstag gegen Viechtach vorausgesetzt - der SV Neuhausen in Straubing verlieren und der TSV Regen darf nicht gewinnen. Den SV Auerbach erwartet nach der Entlassung von Trainer Christian Weigl das unangenehme Gastspiel beim SV Haibach. Dazu steigen im Tabellenkeller zwei richtungsweisende Duelle: der SV Winzer erwartet den FC Langdorf und das formstarke Schlusslicht Stephansposching empfängt den SV Perkam.

Heute, 20:15 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel TSV Regen TSV Regen 20:15 live PUSH

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Derbys spielt man, um sie zu gewinnen! Um nix anderes geht es gegen den TSV Regen. Wir haben aus drei Spielen jetzt nur drei Punkte geholt, weil wir die Gegner durch individuelle Fehler immer wieder zu Toren einladen. Sollten wir über 90 Minuten eine konstante Leistung abrufen, bin ich sicher, dass wir gegen einen starken, taktisch hervorragend eingestellten TSV die Punkte im Jahnstadion behalten."

Personal: Simon Perl, Lukas Haase und Ludwig Weinberger fehlen verletzungsbedingt. Hinter dem Einsatz von Philip Scheuenpflug steht noch ein Fragezeichen.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Am Ostermontag konnten wir leider nicht an die vorher gezeigten Leistungen anknüpfen und mussten uns somit gegen Straubing mit einem Punkt begnügen. Nun steht das Derby gegen Zwiesel bevor und hierauf richtet sich unser voller Fokus. Wir wollen uns wieder von unserer besseren Seite präsentieren und können trotz anhaltendem personellen Engpass befreit aufspielen."

Personal: Mit Maxe Kappl, Simon Fieweger, Lukas Lukaschik, Alexander Gigl, Niklas Schwirzenbeck, Moritz Hinkofer und Dominik Wölfl können gleich sieben Akteure nicht auflaufen.





Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Viechtach haben wir einen komplett gebrauchten Tag erwischt und auch verdient verloren. Zuhause gegen Oberschneiding müssen wir eine Reaktion zeigen und uns wieder deutlich steigern, sonst werden wir gegen Cekovsky, Berovic und Co. keine Chance haben." Personal: Weiterhin nicht mitwirken können Elias Schels und Ben Hofmann.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Vorab möchten wir unserer Mannschaft erst mal ein riesengroßes Kompliment aussprechen. Was die Jungs innerhalb von nicht einmal 48 Stunden in den Heimspielen gegen Haibach und Zwiesel über jeweils 96 Minuten abgerissen haben, war brutal und macht uns sehr stolz. In Lindberg erwarten wir nun wiederum ein enges Match, das vermutlich durch Kleinigkeiten entschieden wird. Wir wissen um ihre Heimstärke sowie den großen Zuschauerandrang dort, reisen aber mit viel Selbstvertrauen an und möchten unseren Lauf fortsetzen." Personal: Neben den Langzeitausfällen muss auch Torjäger Tomas Cekovsky ersetzt werden.



Nach zwei Siegen am Osterwochenende mischt der TSV Oberschneiding nun voll mit im Kampf um Platz zwei. – Foto: Tom Arnold









Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "In Perkam haben wir eine souveräne Leistung abgeliefert und der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Mit Viechtach erwartet uns nun eine kampfstarke Mannschaft, die aktuell unter ihren Möglichkeiten spielen. Wir folgen weiter Schritt für Schritt unserem Ziel und wollen zuhause die drei Punkte einfahren." Personal: Der Spitzenreiter muss auf Ben Bär (Rotsperre), Maximilian Schramm (Knöchel) und Adrianos Biller (Leiste) verzichten.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Am Samstag sind wir zu Gast in Osterhofen. Wir sind klarer Außenseiter und können somit nur überraschen." Personal: Verletzt fehlen werden Tobias Riepl, Raphael Kufner, Benedikt Reil und der rotgesperrte Max Podgorny.





Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Mit unserem Gast aus Neuhausen verbinden uns viele packende, stets faire Spiele und auch einige sehr positive Erinnerungen. Aber die Vergangenheit zählt nicht mehr. Gemeinsam ist uns dieses Mal, dass wir beide um einen Relegationsplatz kämpfen - leider mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Leistung und Ergebnis aus dem Spiel in Regen geben uns aber Mut und Zuversicht für diese sehr schwere Aufgabe gegen den Tabellenzweiten. Die Zuschauer dürfen sich bestimmt auf eine umkämpfte Partie freuen, in der beide Mannschaften eigentlich auf Sieg spielen müssen." Personal: Die Situation bei den Gäubodenstädtern bleibt unverändert angespannt und die Ausfallliste wohl unverändert.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Am Ostermontag konnten wir gegen Haibach endlich die ersten Punkte im Jahr 2026 einfahren. Auch wenn unsere Leistung nicht überragend war, so stehen jetzt wieder drei Zähler mehr auf unserem Konto. Jetzt müssen wir zur DJK nach Straubing, was für uns wieder eine harte Angelegenheit wird. Der kleine Platz in Straubing ist jedes Mal eine Herausforderung. Wie wir es in der Vorrunde am eigenen Leib erlebt haben und der TSV Regen am letzten Spieltag, so ist die DJK immer für Überraschungen gut. Wir wollen das Spiel aber natürlich gewinnen und unsere Tabellensituation auch für die anstehenden Wochen beibehalten." Personal: Mit Torhüter Fabian Scholz, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz, Andreas Baumann und Dominik Schnar fällt wieder ein halbes Dutzend Spieler aus. Personal: Mit Torhüter Fabian Scholz, Thomas Plötz, Andreas Köckeis, Sebastian Plötz, Andreas Baumann und Dominik Schnar fällt wieder ein halbes Dutzend Spieler aus.







So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Haibach Haibach SV Auerbach Auerbach 15:00 live PUSH

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Wir dürfen nicht den Fehler machen und Auerbach am aktuellen Tabellenplatz messen. Sie haben eine gute Truppe beinander und werden jetzt natürlich nach dem Trainerwechsel nochmal ein anderes Gesicht zeigen wollen. Nach der Doppelniederlage vom letzten Wochenende sind wir zuhause auf Wiedergutmachung aus und versuchen wieder zu punkten." Personal: Es fehlen Stephan Mühlbauer, Andreas Schmid, Lukas Urban, Jonas Lex und Dominik Stahl.

Michael Martin (1. Vorsitzender SV Auerbach): "Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist der Abstiegskampf für uns nun deutlich spürbar geworden. In dieser Situation möchte ich mich ausdrücklich bei Günther und Matthias bedanken, die kurzfristig als Trainer einspringen und als erfahrene Funktionäre Verantwortung übernehmen. Am Sonntag treffen wir mit dem SV Haibach auf einen unangenehmen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Gleichzeitig dürfen wir den Blick nicht zu sehr auf dieses einzelne Spiel verengen. Entscheidend ist, dass wir die verbleibenden sechs Partien geschlossen und fokussiert angehen und Schritt für Schritt die nötigen Punkte holen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Mannschaft die richtige Reaktion zeigen wird. Die Qualität und der Teamgeist sind da. Jetzt gilt es, beides auf den Platz zu bringen und gemeinsam die Wende zu schaffen. Ich glaube an sie." Personal: Lukas Niedermeier ist verletzt. Die restlichen offenen Personalien klären sich erst im Abschlusstraining.



Ordentlich unter Zugzwang steht der SV Auerbach am Sonntag beim SV Haibach. – Foto: Harry Rindler









So., 12.04.2026, 16:00 Uhr SV Winzer Winzer FC Langdorf Langdorf 16:00 PUSH

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Beim Derby in Auerbach war ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Daran wollen wir jetzt anknüpfen. Mit dem FC Langdorf wartet ein direkter Mitkonkurrent auf uns. Im Heimspiel ist es unser klares Ziel, den nächsten Dreier zu holen. Uns erwartet ein intensives Spiel gegen einen offensivstarken Gegner. Entscheidend wird sein, von Beginn an die Grundtugenden auf den Platz zu bringen." Personal: Nicht dabei sind Julian Fröhler und Patrick Zauner. Dazu sind noch ein paar Spieler angeschlagen bzw krank. Hier entscheiden sich die Einsätze erst kurzfristig.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Wir sind gefordert, auf die schwache zweite Halbzeit letzte Woche, eine Reaktion zu zeigen. Insbesondere die Basics Siegeswille und Kampfgeist müssen wieder passen, ansonsten wird auch in Winzer nichts zu holen sein." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.



