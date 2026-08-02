Heißer Transfersommer: Rekord-Deals in der Premier League Der europäische Transfermarkt nimmt wenige Wochen vor dem offiziellen Saisonstart noch einmal massiv an Fahrt auf. Während in England astronomische Summen fließen und namhafte Trainerbänke neu besetzt werden, sorgen auch in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich spektakuläre Kaderveränderungen für Gesprächsstoff. von Gerd Jung · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

Eredivisie | Julian Brandt wechselt zu Ajax: Ajax Amsterdam gelingt ein echter Coup: Der deutsche Nationalspieler Julian Brandt verlässt Borussia Dortmund nach über 300 Einsätzen ablösefrei in Richtung Eredivisie – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bewegung in der Premier League: Rekorde und Routiniers Für die größten Schlagzeilen sorgt wie gewohnt die englische Premier League. Nach dem bestätigten Abgang von Eddie Howe bei Newcastle United steht die Verpflichtung von Matthias Jaissle als neuem Cheftrainer unmittelbar bevor. Gleichzeitig muss Newcastle wohl einen schmerzhaften sportlichen Verlust verkraften: Das Tauziehen um Mittelfeldstrategen Bruno Guimarães neigt sich dem Ende zu. Der FC Arsenal steht kurz davor, den Deal für eine Ablöse im Bereich zwischen 80 und 95 Millionen Euro final abzuschließen. Unterdessen setzt der FC Chelsea seine ganz eigene Transferphilosophie fort. Neben der Absicherung der Abwehr durch den Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix präsentierten die Londoner mit dem 35-jährigen Danny Welbeck einen erfahrenen Angreifer von Brighton & Hove Albion. Einen historischen Club-Rekord verzeichnet hingegen Brentford: Die „Bees“ überwiesen für Mittelfeldakteur Mamadou Sangaré vom RC Lens eine Summe von knapp 39 Millionen Euro.

Schmerzhaft ist die aktuelle Nachrichtenlage für Arsenal-Coach Mikel Arteta auf der Verletzungsseite: Abwehrchef William Saliba wird den „Gunners“ wegen einer schweren Verletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Auch der Meister Manchester City meldet einen Ausfall – Schlüsselspieler Rodri musste sich einer Operation am Rücken unterziehen. Coup für Ajax, Frankfurt rüstet auf Auch auf dem Festland herrscht Hochbetrieb. Ajax Amsterdam sicherte sich ablösefrei die Dienste von Borussia Dortmunds Routinier Julian Brandt. Nach mehr als 300 Spielen im BVB-Trikot sucht der 48-fache deutsche Nationalspieler eine neue Herausforderung in der Eredivisie.