Heißer Transfersommer: Rekord-Deals in der Premier League

Für die größten Schlagzeilen sorgt wie gewohnt die englische Premier League. Nach dem bestätigten Abgang von Eddie Howe bei Newcastle United steht die Verpflichtung von Matthias Jaissle als neuem Cheftrainer unmittelbar bevor. Gleichzeitig muss Newcastle wohl einen schmerzhaften sportlichen Verlust verkraften: Das Tauziehen um Mittelfeldstrategen Bruno Guimarães neigt sich dem Ende zu. Der FC Arsenal steht kurz davor, den Deal für eine Ablöse im Bereich zwischen 80 und 95 Millionen Euro final abzuschließen.
Unterdessen setzt der FC Chelsea seine ganz eigene Transferphilosophie fort. Neben der Absicherung der Abwehr durch den Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix präsentierten die Londoner mit dem 35-jährigen Danny Welbeck einen erfahrenen Angreifer von Brighton & Hove Albion. Einen historischen Club-Rekord verzeichnet hingegen Brentford: Die „Bees“ überwiesen für Mittelfeldakteur Mamadou Sangaré vom RC Lens eine Summe von knapp 39 Millionen Euro.
Schmerzhaft ist die aktuelle Nachrichtenlage für Arsenal-Coach Mikel Arteta auf der Verletzungsseite: Abwehrchef William Saliba wird den „Gunners“ wegen einer schweren Verletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Auch der Meister Manchester City meldet einen Ausfall – Schlüsselspieler Rodri musste sich einer Operation am Rücken unterziehen.
Auch auf dem Festland herrscht Hochbetrieb. Ajax Amsterdam sicherte sich ablösefrei die Dienste von Borussia Dortmunds Routinier Julian Brandt. Nach mehr als 300 Spielen im BVB-Trikot sucht der 48-fache deutsche Nationalspieler eine neue Herausforderung in der Eredivisie.
In der deutschen Bundesliga setzt Eintracht Frankfurt ein deutliches Zeichen im defensiven Mittelfeld: Die Hessen machten den Transfer von Raphael Onyedika perfekt. Der Abräumer kommt für rund 9 Millionen Euro Sockelablöse vom Belgischen Meister FC Brügge ins Waldstadion. Bei Bayer 04 Leverkusen verdichten sich unterdessen die Anzeichen für einen Abgang von Exequiel Palacios, der konkrete Gespräche mit Interessenten führt.
In Frankreichs Ligue 1 meldet Olympique Lyon Vollzug: OL verpflichtete den österreichischen Innenverteidiger Felix Bacher von Estoril Praia mit einem Fünfjahresvertrag bis 2031. In der italienischen Serie A bastelt Inter Mailand weiter am Kader für die Titelverteidigung und verhandelt neben der Verpflichtung von John Stones mit Tottenham über Cristian Romero, während Aufsteiger Como 1907 mit der bevorstehenden Verpflichtung von Trevoh Chalobah für ein Ausrufezeichen sorgt.
Spanien blickt unterdessen nach Madrid: Real Madrid steht kurz vor der Zusage von Toptalent Yan Diomande, während wilde Gerüchte um eine mögliche Zukunft von Reals Sturmtalent Endrick beim Rivalen Barcelona für Zündstoff in den Gazetten sorgen.
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