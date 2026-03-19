"Heißer Tanz" zwischen dem MTV Gifhorn und VfB Fallersleben erwartet

Fallersleben reist als Tabellenzehnter an und musste zuletzt eine verdiente Niederlage gegen Göttingen 05 verkraften. Zuvor war die Mannschaft allerdings vier Spiele in Folge ungeschlagen und zeigte sich in guter Form.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams war bereits eng und endete mit einem 3:2-Erfolg für Gifhorn. Auch diesmal erwartet Fallerslebens Sportdirektor Tom Daedelow eine intensive Partie: „im Hinspiel haben wir streckenweise gezeigt, dass wir sie ärgern können. Auch wenn es letztendlich nicht zu einem Punkt gereicht hat.“

Für das Rückspiel fordert er von seiner Mannschaft maximale Einsatzbereitschaft: „Die Jungs müssen ans Limit gehen und alles auf dem Platz lassen. Es wird ein heißer Tanz.“ Mit einem Heimsieg würde Gifhorn einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Aufstieg gehen. Fallersleben hingegen würde sich mit einem Dreier weiter von den Abstiegsrängen absetzen können.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Gifhorn.