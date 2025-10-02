Mario Weber (am Ball) und die U23 von Fortuna Köln kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. – Foto: Nick Förster

Heißer Tanz in der Südstadt: Fortuna II fordert Gladbachs Serie heraus SV 09 reist als Tabellenzweiter an – U23 will ersten Heimsieg

Der sechste Spieltag der Mittelrheinliga bringt ein interessantes Duell mit sich: Die U23 des SC Fortuna Köln empfängt den ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Bergisch Gladbach 09. Während Fortuna II mit sieben Punkten auf Platz acht liegt, haben die Gäste aus dem Bergischen bislang noch keine Partie verloren und stehen mit elf Punkten auf Rang zwei. Am vergangenen Wochenende unterlag die Südstadt-Reserve knapp mit 0:1 bei Frechen 20, während Gladbach beim 2:2 gegen Hohkeppel seine Serie ausbauen konnte. Beide Teams wollen ihre Position festigen – für Fortuna wäre es der erste Heimsieg der Saison, Gladbach möchte ungeschlagen bleiben.

Fortuna Köln II: Außenseiterrolle, aber klare Ambitionen Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die Rollen klar ein: „Bergisch Gladbach ist Zweiter, ungeschlagen und hat erst vier Gegentore in fünf Spielen kassiert. Aber auch offensiv sind sie mit Spielern wie Tristan Arndt, Finn Stromberg oder Ole Tillmann sehr gefährlich.“ Die Fortuna hatte mit ihrer ersten Mannschaft bereits im Pokal die Gelegenheit, die Stärke des Gegners kennenzulernen – und gehe daher als Außenseiter ins Heimspiel. Dennoch betont Kleefisch: „Wir haben gegen die Top-Teams Vichttal, Merten und Frechen sehr gut ausgesehen, dafür können wir uns aber leider rein gar nichts kaufen. Ein Punkt aus diesen drei Partien ist zu wenig. Wir hätten aufgrund unserer Leistungen mehr erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Wir werden am Sonntag alles daransetzen, den ersten Heimsieg der Saison einzufahren.“

Bergisch Gladbach will Serie ausbauen Auf der anderen Seite warnt Bergisch Gladbachs Co-Trainer Andy Habl davor, den Gegner zu unterschätzen. Die Fortuna sei eine junge Mannschaft, „gespickt mit Erfahrung auf vereinzelten Positionen. Mario Weber hinten drin, Gjorgji Antoski im Mittelfeld – die führen die Mannschaft schon ein paar Jahre mit.“ Mit dem neuen Trainerteam um Iraklis Metaxas habe die U23 zusätzlich an Stabilität gewonnen. „Gegen richtig gute Teams wie Merten, Vichttal oder Frechen haben sie knapp verloren, aber die Fortuna hat gute Spiele bestritten. Also wird es für uns auch ein heißer Tanz.“ Für den Co-Trainer Habl und Chefcoach Kevin Kruth ist es eine Rückkehr in die Südstadt – beide waren als aktive Spiele für die erste Mannschaft der Fortuna aktiv.