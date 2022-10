Heißer Tanz erwartet: TuS Holzkirchen II bei Rot-Weiß Bad Tölz Eichner vor Comeback

Holzkirchen – Es ist eine Pause mitten in der Saison gewesen. Eine unfreiwillige Pause: Das Aufeinandertreffen mit dem Schlusslicht aus Sauerlach fiel in der Vorwoche kurzerhand wegen Spielermangels bei den Gästen aus (wir berichteten). Zwar konnte sich der TuS Holzkirchen II die Punkte am grünen Tisch sichern, doch glücklich über diese Situation ist man im Holzkirchner Lager nicht. „Wir konnten diese Pause eher weniger nutzen“, sagt TuS-Coach Florian Ächter. „Ein paar Spieler haben in der dritten Mannschaft ausgeholfen.“