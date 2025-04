Heißer Tanz acht Spieltage vor Schluss

Die Top-3 der Liga kristallisiert sich so langsam heraus. Mit Nachholspielen noch aufrücken könnte zudem auch der FC Heeseberg. Dafür müsste aber am Sonntag um 14:30 Uhr der VfL Leiferde geschlagen werden, der unter der Woche überzeugte und den Lehndorfer TSV überraschend schlug.

Apropos Lehndorf: Das Team um Hendrik Boy eröffnet den Spieltag ab 14 Uhr im mehr als komplizierten Auswärtsspiel beim TSV Wendezelle, der durch einen Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Volkmarode in Schandelah an die Tabellenspitze springen könnte. Ob dieser Fall eintritt, sollte wohl mehr als fraglich sein.

In deutlich düstereren Tabellenregionen befinden sich derzeit Rot-Weiß Braunschweig und der VfB Peine. Während Peine so langsam in Fahrt kommt und auf Wiedergutmachungskurs nach ganz schwacher Hinrunde ist, schwächelt Rot-Weiß noch immer. Für das Team um Tolga Isigüzel geht es in acht Endspiele.

Das erste geht nun gegen den FC Wenden, der mit 27 Punkten derzeit noch in sicherem Fahrwasser unterwegs ist. Deutlich problematischer gestaltet sich die aktuelle Situation des Helmstedter SV, der sein Polster aus der Hinrunde verspielt hat und nunmehr noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.