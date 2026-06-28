Heißer Sonntag: Rekordwerte - und Löwen-Fieber

Jan Gernlein (Trainer Schweinfurt): "Mit dem Spiel heute endet ein intensives Wochenende mit drei Einheiten an drei Tagen. Die Jungs haben gegen nicht durchgehend unser Spiel auf den Platz gebracht, das Ergebnis bewerten wir in der Vorbereitung nicht. Die Rahmenbedingungen mit dem Wetter waren natürlich für alle Spieler extrem herausfordernd."

Christian Donbeck (Trainer, Schwaig): "Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen - zumindest, was die Torchancen betrifft. Beide Seiten hatten natürlich mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, wobei man die größe der Kaders und die Athletik der jungen Spieler der Löwen schon gemerkt hat. Wir konnten das Spiel dennoch offen halten - zumindest vor der Pause. Leider haben wir nach Wiederanpfiff zu viele Fehler macht. Zudem haben wir im Zweikampfverhalten die nötige Mentalität vermissen lassen. Die Niederlage ist deshalb verdient - auch in der Höhe! Dennoch ein super Test mit gelungenem Rahmen. Danke an alle ehrenamtliche Helfer, die es möglich gemacht haben, dieses Spiel in kürzester Zeit umzusetzen."