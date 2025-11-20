 2025-11-18T09:22:12.436Z

Klosterhardt kann aus eigener Kraft nur auf Platz springen.
Klosterhardt kann aus eigener Kraft nur auf Platz springen. – Foto: Michael Gorke

Heißer Showdown: Vier Teams dürfen auf Nachwuchsliga-Aufstieg hoffen

U17-Niederrheinliga: Die ersten vier Teams trennt lediglich ein Zähler. Da die Hinrundenmeisterschaft mit einem besonderen Zusatzbonbon versehen ist, steigt die Spannung vor den zwei verbleibenden Spielen zur Winterpause bis ins Unermessliche.

Noch zwei Spiele, dann wird der Halbjahres-Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga final ermittelt. Mit der besseren Tordifferenz, aber dem schlechteren direkten Vergleich hat die SSVg Velbert ganz oben derzeit das Nachsehen gegenüber dem TSV Meerbusch. Die Velberter müssen sich zudem nun auch mit einem direkten Verfolger messen. Die DJK Arminia Klosterhardt hat sich auf den letzten Metern unter die direkten Aufstiegsanwärter gemogelt, kann aus eigener Kraft aber auch nur maximal den zweiten Rang erreichen. Der VfB Homberg ist unter den Konkurrenten das einzige Team, das den direkten Vergleich mit Meerbusch gewonnen hat, gleichzeitig hat der VfB aber auch schon gegen Velbert und Klosterhardt verloren, bräuchte entsprechend am meisten Schützenhilfe unter den Top vier.

So läuft der 12. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Sa., 22.11.2025, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
16:00

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
17:00

Sa., 22.11.2025, 16:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
16:30

Sa., 22.11.2025, 16:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
16:00

Sa., 22.11.2025, 16:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
16:30

Sa., 22.11.2025, 16:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
16:30

Sa., 22.11.2025, 16:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
16:00

So geht es weiter


13. Spieltag
30.11.25 VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve
30.11.25 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch
30.11.25 Wuppertaler SV - VfB Homberg
30.11.25 FSV Duisburg - TSV Bayer Dormagen
30.11.25 SG Unterrath - SSVg Velbert
30.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - SC Rot-Weiß Oberhausen
30.11.25 Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

