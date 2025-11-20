Heißer Showdown: Vier Teams dürfen auf Nachwuchsliga-Aufstieg hoffen

Noch zwei Spiele, dann wird der Halbjahres-Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga final ermittelt. Mit der besseren Tordifferenz, aber dem schlechteren direkten Vergleich hat die SSVg Velbert ganz oben derzeit das Nachsehen gegenüber dem TSV Meerbusch. Die Velberter müssen sich zudem nun auch mit einem direkten Verfolger messen. Die DJK Arminia Klosterhardt hat sich auf den letzten Metern unter die direkten Aufstiegsanwärter gemogelt, kann aus eigener Kraft aber auch nur maximal den zweiten Rang erreichen. Der VfB Homberg ist unter den Konkurrenten das einzige Team, das den direkten Vergleich mit Meerbusch gewonnen hat, gleichzeitig hat der VfB aber auch schon gegen Velbert und Klosterhardt verloren, bräuchte entsprechend am meisten Schützenhilfe unter den Top vier.