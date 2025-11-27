Heißer Pokaltanz im Hochwald

Heilfroh waren die Koblenzer Gäste, als Schiedsrichter David Bittner die Achtelfinalpartie im Rheinlandpokal nach 94 Minuten abpfiff. Um den knappen 2:1-Vorsprung bei der SG Hochwald über die Zeit zu bringen, hatte TuS-Trainer Michael Stahl seine Spieler am Ende sogar angewiesen, den Ball in Richtung Eckfahne zu treiben. Denn gerade über weite Strecken der ersten Hälfte – aber auch phasenweise im zweiten Durchgang – war am Mittwochabend vor offiziell 578 Zuschauern, darunter rund 120 Fans vom Deutschen Eck, kaum auszumachen, wer in der Rheinland- und wer in der Oberliga spielt.

Nach dem frühen Gegentreffer, als Denys Vyrych eine Flanke von Karim Zeghli aus kurzer Distanz verwertete (10.), schaltete die TuS zu sehr in den Verwaltungsmodus. Schritt für Schritt entwickelten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden ihr Spiel nach vorne. Die erste gute Möglichkeit hatte Matthias Burg, der einen Freistoß von halblinks knapp am Tor vorbeisetzte (24.). Knapp zehn Minuten später scheiterte der frei vor dem TuS-Kasten auftauchende Robin Mertinitz (33.). In der Nachspielzeit wurde das couragierte Auftreten der Hochwälder schließlich belohnt und das energielose Spiel des Favoriten bestraft: Einen gefühlvoll getretenen Freistoß von Burg an den Fünfmeterraum köpfte der aufgerückte Sechser René Mohsmann aus kurzer Distanz zum völlig verdienten Ausgleich ein (45.+1).

Wie er den Treffer genau erzielt hatte, wusste Mohsmann hinterher nicht mehr so recht. Viel präsenter blieb ihm jedoch, „dass wir das Spiel nach dem frühen Gegentor in der Hand hatten“. Im zweiten Durchgang, räumte der 33-Jährige ein, „ist uns der Zugriff aber verlorengegangen.“

Die Koblenzer hatten mit dem Kopfball von Nazif Tchadjei die erste Gelegenheit in Hälfte zwei (48.). Die bessere Chance bot sich jedoch Tobias Lenz, der nach einem Bock in der TuS-Hintermannschaft zu ungenau abschloss (57.). Der Favorit präsentierte sich fünf Minuten später eiskalt: Über den Ex-Hochwälder Tim Thielen kam der Ball nach links, von wo Lukas Tuchscherer scharf nach innen passte. Am kurzen Pfosten vollendete Tchadjei zum 1:2 (62.). Mit dem eingewechselten Elias Stelker kam wieder Schwung in die Offensive. In der 86. Minute lag der Ausgleich in der Luft, als erst Lenz und danach Stelker scheiterten. Die Koblenzer Bank bejubelte in der Nachspielzeit bereits das vermeintliche 1:3, doch der Freistoß von Damir Grgic landete am Außennetz.

Fabian Mohsmann, Coach der Hochwälder

Erleichtert zeigte sich der in der 64. Minute ausgewechselte Thielen über den knappen Sieg an alter Wirkungsstätte: „Wir hatten uns das hier anders vorgestellt. Kompliment an die SG Hochwald. Sie haben ein ums andere Mal ihre bekannten Klatschbälle gespielt – und dann sind wir immer wieder hinterhergelaufen.“ SGH-Trainer Fabian Mohsmann haderte mit dem frühen Gegentor. „Danach“, betonte der Coach des Rheinlandliga-Zwölften, „haben wir aber schnell unseren Respekt abgelegt.“ Er lobte den starken Auftritt seiner Mannschaft, die dem Ex-Zweitligisten einen heißen Pokaltanz geboten hatte: „Die Verlängerung wäre sicher drin gewesen.“ Am Ende gab die höhere Effizienz den Ausschlag für die Gäste, denen „im Prinzip drei gute Chancen zu zwei Toren reichten“, wie Innenverteidiger Muhamet Arifi anmerkte.

Tim Thielen, Mittelfeldspieler der TuS Koblenz

Auch neben dem Platz zeigte die Sportgemeinschaft einen starken Auftritt: Rund 50 Helfer um den nimmermüden FC-Zerf-Vorsitzenden Alfred Rommelfanger sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Aufgrund des Besuchs der Koblenzer Ultras hatte das Mach unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen gestanden. „Ohne die vielen ehrenamtlichen Kräfte wäre solch eine Veranstaltung gar nicht möglich gewesen. Sämtliche vier SG-Partnerclubs waren mit Helfern vertreten“, betonte Rommelfanger.

SG Hochwald – TuS Koblenz 1:2 (1:1)

SG Hochwald: Bettendorf – Burg, Lauer, Arifi, Weber – R. Mohsmann – Bidon, Paulus, Lenz, Hemmes (79. Stelker) – Mertinitz

TuS Koblenz: Zadach – Fujiwara, von der Bracke, Grgic, Zeghli – Wingender – Thielen (64. Alsbach), Blagojevic, Tuchscherer – Vyrych, Tchadjei

Schiedsrichter: David Bittner (Schweich) - Zuschauer: 578.

Tore: 0:1 Vyrych (10.), 1:1 R. Mohsmann (45.+1), 1:2 Tchadjei (62.)