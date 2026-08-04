Heißer Pokalfight: Albers-Hammer erlöst SV Langen-Reserve SV Langen II bezwingt den FC Schapen 27 im interessanten Pokalduell mit 1:0.rn von Gerry Grave · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

Der SV Langen II steht nach einem hart umkämpften 1:0-Sieg gegen den FC Schapen 27 in der nächsten Pokalrunde. Obwohl die Gäste eine Liga höher spielen, entwickelte sich von Beginn an eine völlig offene Partie auf Augenhöhe. Ein sensationeller Distanzkracher von Nico Albers sorgte am Ende für den viel umjubelten Heimsieg der Gastgeber.

Zwar spielten beide Teams mit offenem Visier, doch im letzten Drittel fehlte oft die nötige Präzision. Langen probierte viel und kam zu guten Gelegenheiten, doch der Ball wollte zunächst nicht über die Linie. Nach dem Führungstreffer der Hausherren wurde es in der Schlussphase richtig dramatisch: Schapen warf in den letzten Minuten alles nach vorne und drückte enorm auf den Ausgleich. Den Gastgebern stockte der Atem, als ein Schapener Schuss nur am Pfosten landete. Im Gegenzug boten sich für Langen ebenfalls gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Langens Trainer Fabian Robben zog nach diesem ersten Pflichtspiel der Saison sein Fazit: „Wir haben uns viele Großchancen erarbeitet, die nur leider wenig effizient genutzt wurden. Bei sechs bis sieben hundertprozentigen Chancen ist ein erzieltes Tor unter dem Strich eigentlich zu wenig. Es ist aber auf der anderen Seite sehr positiv zu erwähnen, dass sich die Mannschaft diese Vielzahl an Chancen überhaupt erarbeitet hat. Wir hätten einfach früher deutlicher in Führung gehen müssen, dann wäre es uns sicherlich einfacher gefallen. So blieb das Spiel bis zum Ende offen und wie gesagt, wir hatten in ein bis zwei Situationen dann das Glück auf unserer Seite. Zusammengefasst ist es ein verdienter Sieg, der den Jungs hoffentlich Selbstvertrauen für den ersten Spieltag im Ligabetrieb gibt.“

Auf der Gegenseite trauerte man den vergebenen Gelegenheiten nach. Schapens Trainer Christian Buscher sah das Spiel realistisch: „Es war mehr drin.“ Dennoch zollte er seiner Mannschaft großen Respekt, da er mit extremen Personalproblemen zu kämpfen hatte und ohne einen einzigen Auswechselspieler anreisen musste. „Wir hatten nur eine Notelf am Start. Ein A-Jugendlicher, drei Ehemalige und ein Alte-Herren-Spieler mussten aushelfen“, erklärte Buscher die schwierige Ausgangslage. Unter diesen Umständen war der Coach mit dem couragierten Auftritt absolut einverstanden: „Ohne Ersatzspieler – da war ich nicht unzufrieden.“