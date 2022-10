Heißer Kampf um Platz zwei Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Bargen befindet sich trotz der Niederlage gegen Dühren in einer guten Ausgangsposition +++ Samstag Kerwespiel gegen Neidenstein

Letztlich kosteten fünf schwache Minuten ein viel besseres Ergebnis. "Nachdem wir uns in der Halbzeit viel vorgenommen haben, haben ein Freistoß in den Winkel und ein individueller Fehler das Spiel mehr oder weniger entschieden", sagt Marcel Neuberth zur 0:4-Niederlage vor Wochenfrist beim TSV Dühren. Ein Doppelschlag kurz nach der Pause bedeutete das 0:2, wovon sich der SV Fortuna Bargen nicht mehr erholte. Der Trainer ist aber weit davon entfernt sich deshalb grün und blau zu ärgern, vielmehr hebt er den bis dato starken Saisonverlauf hervor und ist guter Dinge, schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Das soll bereits am Samstag gelingen, wenn der SV Edelweiß Neidenstein in Bargen gastiert. Die um einen Tag vorgezogene Partie ist der Kerwe in Bargen geschuldet, ein Dreier ist zu so einem Anlass fast schon Pflicht, um richtig feiern zu können. "Neidenstein ist für mich aber ein sehr starker Gegner, den ich im weiteren Saisonverlauf noch weiter oben erwarte", warnt der SV-Trainer seine Schützlinge vor dem Neunten. Einen kleinen Schub Extra-Motivation sollen die vergangenen Duelle der Runde 2021/22 mit den Neidensteinern liefern, wie Neuberth bestätigt: "Da haben wir einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Auch deshalb wollen wir dieses Mal gerne einen Sieg holen."

Mehr noch als die Niederlage in Dühren schmerzt der Ausfall zweier wichtiger Spieler, die sich in dieser Partie verletzt haben. Nicolas Emmerich hat einen schmerzhaften Nasenbeinbruch erlitten und fehlt vorerst ebenso wie Stefan Hönig. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Neuberth weiß um die Schwierigkeit Ausfälle ersetzen zu müssen und sagt: "Wir haben leider keinen allzu breit aufgestellten Kader, weshalb solche Ausfälle schwer wiegen." Immerhin könnten mit Joscha Vomund und Lucas Günther zwei zuletzt fehlende Kicker wieder zurückkehren und die Optionen des Coaches erhöhen.