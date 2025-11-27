Heißer Endspurt: Velbert-Coach Komorowski freut sich auf Heimaufgaben

Mit 2:3 (1:1) musste sich die SSVg Velbert am vergangenen Spieltag geschlagen geben, als der Aufsteiger beim SC Paderborn II vorspielte. Nach der Feiertagsbedingten Pause geht es nun ins vorletzte Ligaspiel diesen Jahres, wenn die SSVg kommenden Freitag zum Heimspiel gegen den starken Mitaufsteiger Sportfreunde Siegen lädt. Vor dem Duell in der heimischen IMS-Arena analysiert Bogdan Komorowski den Kontrahenten und zeigt sich mit Blick auf die Form seiner eigenen Mannschaft zuversichtlich.

Sowohl die SSVg aus Velbert als auch den Kontrahenten aus dem Siegerland eint die Tatsache, dass beide Mannschaften in der vergangenen Spielzeit noch in der Oberliga Niederrhein respektive der Oberliga Westfalen an den Start gingen. Sowohl die Siegerländer als auch die Blau-Weißen schafften im Sommer dann den Sprung in die Regionalliga, und kamen damit unterschiedlich zu recht: Während die Sportfreunde nach 16 absolvierten Spieltagen von einem starken siebten Tabellenrang grüßen, steht Velbert abgeschlagen am Ende des Tableaus. Dennoch weiß SSVg-Coach Bogdan Komorowski um die Qualitäten seiner Mannschaft und versichert im Gespräch mit FuPa Niederrhein, dass das Schlusslicht die spielfreie Woche durchaus genutzt habe.

Nach dem Befreiungsschlag gegen Tabellennachbar SC Wiedenbrück vor drei Wochen blieb dem Aufsteiger aus Velbert im Duell mit der Zweitvertretung des SC Paderborn ein weiterer Erfolg zwar verwehrt, Komorowski konnte der Begegnung allerdings insbesondere ob der beiden Treffer seiner Mannschaft viel Positives abgewinnen. Die anschließende Spielpause habe die SSVg dann genutzt, um bestens vorbereitet in die beiden letzten Auftritte des Jahres zu gehen, wie der 39-jährige Übungsleiter versichert:

„Wir haben die freie Woche sehr gut genutzt und weiterhin intensiv trainiert. Die Pause hat uns ermöglicht, und als Mannschaft noch einmal gezielt weiterzuentwickeln und an einigen Details zu arbeiten“, stellt Komorowski mit Blick auf die Vorbereitung auf die Begegnung mit den Sportfreunden Siegen am Wochenende klar. Den Kontrahenten schätzt der Chefcoach dabei wie folgt ein: „Siegen ist eine sehr homogene Mannschaft, die sowohl in der Breite als auch in der Spitze für die Regionalliga West sehr gut besetzt ist. Sie verfolgen einen klaren, dominanten Matchplan, den sie in dieser Saison äußerst konsequent umsetzen“, lobt der Übungsleiter die gute Arbeit des Mitaufsteigers.

Flutlichtspiel in Velbert: „Besser geht es nicht“

Trotz der bislang starken Performance des Gegners, der nach 16 absolvierten Spieltagen ganze 19 Zähler mehr als Herausforderer Velbert aufweist, sieht Komorowski keinen Grund darin, nicht voller Selbstvertrauen in die Partie am Freitag zu gegen: „Wir blicken mit voller Überzeugung auf, wollen mutig und von Beginn an auf Sieg spielen“, gibt der Cheftrainer die Marschroute unmissverständlich vor und ergänzt: „Ein Heimspiel am Freitagabend unter Flutlicht – besser geht es nicht!“

Hinzu kommt, dass das Schlusslicht auch auf die Rückkehrer Timo Böhm und Ismail Remmo zurückgreifen kann, die zuletzt gesperrt aussetzen mussten. Dementsprechend ist der Kader vollbestückt, was für Velbert spricht: „Wir freuen uns auf die letzten beiden Heimspiele des Jahres und wollen noch einmal alles geben“, lässt Komorowski auch mit Blick auf die anschließende Partie gegen die Sportfreunde Lotte verlauten. Anstoß der Begegnung mit den Sportfreunden Siegen am Freitag ist um 19.30 Uhr.