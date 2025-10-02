Heißer Doppelspieltag: Neuhausen fordert Osterhofen - Derby in Zwiesel

Der zwölfte Spieltag am Sonntag steht dann natürlich ganz im Zeichen des Nachbarduells zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg, das bereits um 11 (!) Uhr im Jahnstadion über die Bühne geht.

Mit einem Doppelspieltag biegt die Kreisliga Straubing am ersten Oktober-Wochenende auf die Zielgerade der Hinrunde ein. Eingeläutet wird dieser bereits heute Abend, wenn der nach wie vor noch ungeschlagene Tabellenzweite SC Zwiesel beim Vierten SV Haibach Farbe bekennen muss. Am Feiertag steht dann das Topspiel zwischen Spitzenreiter SpVgg Osterhofen und dem Rangdritten SV Neuhausen/Offenberg im Fokus. Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es in Lindberg (gegen DJK SB Straubing), Langdorf (gegen Perkam) und Auerbach (gegen Viechtach). Große Personalsorgen plagen vor ihren Heimspielen den SV Winzer (gegen Oberschneiding) und Schlusslicht SpVgg Stephansposching (gegen Regen).

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Der Sieg gegen Langdorf war mühsam, aber unterm Strich verdient. Mit dem SC Zwiesel erwartet uns nun ein ganz anderes Kaliber, der sich wieder gut verstärkt hat. Vor allem Mittelstürmer Denk sticht heraus und auch die tschechischen Legionäre haben eine sehr gute Qualität. Wir müssen defensiv voll dagegen halten und versuchen, immer wieder in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Wir freuen uns auf ein Flutlichtspiel vor heimischer Kulisse und wollen natürlich punkten." Personal: Bis auf den langzeitverletzten Andreas Schmid sind alle Mann an Bord.

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Wir machen uns das Leben momentan unnötig schwer, da wir vorne 100-prozentige Chancen verballern und hinten die Gegner förmlich zum Tore schießen einladen. Mit dem SV Haibach erwartet uns nun ein Gegner, der trotz der schwerwiegenden Abgänge von Fuchs und Matschoss eine starke Saison spielt. Um bei der "Metzger-Truppe" bestehen zu können, müssen wir wieder einmal über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen." Personal: Lukas Süß, Matthias Niedermeier, Mihael Mihalev, Christian Faschingbauer und Lorenz Pinker fallen aus.







Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Trotz der Niederlage in Neuhausen nehmen wir auch positive Ansätze mit in das Doppelspielwochenende. Am Freitag gegen die DJK Straubing erwarten wir ein enges und umkämpftes Spiel, das für uns enorm wichtig ist und in dem wir unseren Gegner unbedingt auf Distanz halten wollen. Diese Einstellung müssen wir von der ersten Sekunde des Spiels zeigen." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Der anstehende Doppelspieltag führt uns zunächst in den Zwieseler Winkel nach Lindberg, ehe wir am Sonntag den großen Titelfavoriten aus Osterhofen empfangen dürfen. Lindberg besitzt eine eingespielte und erfahrene Elf, die vor allem vor heimischem Publikum durch große Kampfkraft und Einsatzbereitschaft besticht. Mit Sebastian Marchl haben sie überdies einen herausragenden Goalgetter in ihren Reihen, der unserer jungen Abwehrreihe sicherlich alles abverlangen wird. Aber gerade defensiv zeigen wir uns diese Saison sehr stabil und wenn unsere Offensive dazu noch einen guten Tag erwischt, sind wir nicht chancenlos und wollen Zählbares mit in die Vogelau nehmen." Personal: Der Kader der Gäubodenstädter bleibt voraussichtlich unverändert.





Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Trotz der nach wie vor schwierigen Personalsituation hätten wir auch in Viechtach wieder was mitnehmen müssen. Leider können wir aktuell selbst klare Torchancen nicht nutzen. Mit Oberschneiding kommt jetzt ein Gegner mit einer hervorragenden Offensive zu uns, die es gilt in Schach zu halten. Trotz der vielen Ausfälle werden wir wieder versuchen, etwas Zählbares zu ergattern." Personal: David Neumeier, Christian Falter, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger, Maximilian und Lukas Uhl müssen definitiv passen. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Fabian Kreipl und Lucas Mertesz noch Fragezeichen.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem sehr wichtigen und hochverdienten Heimsieg gegen Stephansposching wollen wir in Winzer nachlegen. Dafür müssen wir wieder an unser Leistungsmaximum kommen, da der Gegner insbesondere in Person von Leon Eder über große Qualität in der Offensive verfügt. Wir sind keinesfalls blauäugig und werden den Fehler machen, den SV Winzer am aktuellen Tabellenplatz zu beurteilen. Ziel wird es sein, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Andreas Berovic kehrt in den Kader zurück, ansonsten bleibt voraussichtlich alles beim Alten.



Personell ausgedünnt und mit ordentlich Druck geht der SV Winzer in den Doppelspieltag. – Foto: Thomas Gierl









