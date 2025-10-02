Heißer Doppelspieltag: Neuhausen fordert Osterhofen - Derby in Zwiesel

Mit einem Doppelspieltag biegt die Kreisliga Straubing am ersten Oktober-Wochenende auf die Zielgerade der Hinrunde ein. Eingeläutet wird dieser bereits heute Abend, wenn der nach wie vor noch ungeschlagene Tabellenzweite SC Zwiesel beim Vierten SV Haibach Farbe bekennen muss. Am Feiertag steht dann das Topspiel zwischen Spitzenreiter SpVgg Osterhofen und dem Rangdritten SV Neuhausen/Offenberg im Fokus. Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es in Lindberg (gegen DJK SB Straubing), Langdorf (gegen Perkam) und Auerbach (gegen Viechtach). Große Personalsorgen plagen vor ihren Heimspielen den SV Winzer (gegen Oberschneiding) und Schlusslicht SpVgg Stephansposching (gegen Regen).
Der zwölfte Spieltag am Sonntag steht dann natürlich ganz im Zeichen des Nachbarduells zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg, das bereits um 11 (!) Uhr im Jahnstadion über die Bühne geht.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Der Sieg gegen Langdorf war mühsam, aber unterm Strich verdient. Mit dem SC Zwiesel erwartet uns nun ein ganz anderes Kaliber, der sich wieder gut verstärkt hat. Vor allem Mittelstürmer Denk sticht heraus und auch die tschechischen Legionäre haben eine sehr gute Qualität. Wir müssen defensiv voll dagegen halten und versuchen, immer wieder in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Wir freuen uns auf ein Flutlichtspiel vor heimischer Kulisse und wollen natürlich punkten."
Personal: Bis auf den langzeitverletzten Andreas Schmid sind alle Mann an Bord.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Wir machen uns das Leben momentan unnötig schwer, da wir vorne 100-prozentige Chancen verballern und hinten die Gegner förmlich zum Tore schießen einladen. Mit dem SV Haibach erwartet uns nun ein Gegner, der trotz der schwerwiegenden Abgänge von Fuchs und Matschoss eine starke Saison spielt. Um bei der "Metzger-Truppe" bestehen zu können, müssen wir wieder einmal über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen."
Personal: Lukas Süß, Matthias Niedermeier, Mihael Mihalev, Christian Faschingbauer und Lorenz Pinker fallen aus.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Trotz der Niederlage in Neuhausen nehmen wir auch positive Ansätze mit in das Doppelspielwochenende. Am Freitag gegen die DJK Straubing erwarten wir ein enges und umkämpftes Spiel, das für uns enorm wichtig ist und in dem wir unseren Gegner unbedingt auf Distanz halten wollen. Diese Einstellung müssen wir von der ersten Sekunde des Spiels zeigen."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Der anstehende Doppelspieltag führt uns zunächst in den Zwieseler Winkel nach Lindberg, ehe wir am Sonntag den großen Titelfavoriten aus Osterhofen empfangen dürfen. Lindberg besitzt eine eingespielte und erfahrene Elf, die vor allem vor heimischem Publikum durch große Kampfkraft und Einsatzbereitschaft besticht. Mit Sebastian Marchl haben sie überdies einen herausragenden Goalgetter in ihren Reihen, der unserer jungen Abwehrreihe sicherlich alles abverlangen wird. Aber gerade defensiv zeigen wir uns diese Saison sehr stabil und wenn unsere Offensive dazu noch einen guten Tag erwischt, sind wir nicht chancenlos und wollen Zählbares mit in die Vogelau nehmen."
Personal: Der Kader der Gäubodenstädter bleibt voraussichtlich unverändert.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Trotz der nach wie vor schwierigen Personalsituation hätten wir auch in Viechtach wieder was mitnehmen müssen. Leider können wir aktuell selbst klare Torchancen nicht nutzen. Mit Oberschneiding kommt jetzt ein Gegner mit einer hervorragenden Offensive zu uns, die es gilt in Schach zu halten. Trotz der vielen Ausfälle werden wir wieder versuchen, etwas Zählbares zu ergattern."
Personal: David Neumeier, Christian Falter, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger, Maximilian und Lukas Uhl müssen definitiv passen. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Fabian Kreipl und Lucas Mertesz noch Fragezeichen.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem sehr wichtigen und hochverdienten Heimsieg gegen Stephansposching wollen wir in Winzer nachlegen. Dafür müssen wir wieder an unser Leistungsmaximum kommen, da der Gegner insbesondere in Person von Leon Eder über große Qualität in der Offensive verfügt. Wir sind keinesfalls blauäugig und werden den Fehler machen, den SV Winzer am aktuellen Tabellenplatz zu beurteilen. Ziel wird es sein, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Andreas Berovic kehrt in den Kader zurück, ansonsten bleibt voraussichtlich alles beim Alten.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Uns steht ein richtungsweisendes Wochenende bevor, da wir mit Perkam und Viechtach auf zwei Teams treffen, die in der Tabelle hinten stehen. Die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen uns sehr positiv, zumal es auch personell wieder gut aussieht. Gegen Perkam wollen wir mit aller Macht den ersten Heimsieg einfahren. Dafür müssen wir die sich bietenden Torchancen nutzen und als Mannschaft konsequent verteidigen."
Personal: Nico Koller, Manuel Schötz und Rahim Qiyam stehen auf der Ausfallliste.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Leider konnten wir uns trotz guter Leistung gegen Auerbach nicht belohnen. Wir waren bis Mitte der ersten Halbzeit gut im Spiel, haben dann aber 20 Minuten lang nicht stattgefunden, was Auerbach eiskalt ausgenutzt hat. Jetzt müssen wir nach Langdorf zu einem Aufsteiger, der letzten Sonntag ebenfalls nichts holen konnte. Der FC steht vier Punkte besser da als wir, deshalb sind wir schon fast gezwungen einen Dreier zu holen. Ich bin gespannt, wer mit der Niederlage vom letzten Wochenende besser zurecht kommt, aber wir werden alles geben und versuchen, um zu gewinnen."
Personal: Bis auf Sebastian Kripp und Michal Traijer kann der SVP in Bestbesetzung auflaufen.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Der Sieg in Perkam war Balsam für die Seele und eine kämpferische Mannschaftsleistung, mit der wir uns die drei Punkte hart erarbeitet haben. Diese Punkte haben doppelten Wert, wenn wir am Oktoberfest-Freitag nachlegen. Dieselbe Leistung unbedingt nochmal abrufen, muss ganz klar die Devise sein. Mit Viechtach kommt eine Mannschaft mit zuletzt zwei Siegen im Rücken. Diesen Lauf gilt es zu brechen. Wenn wir im Vergleich zu letzter Woche nur minimal nachlässiger ins Spiel gehen, wird es schwer werden, einen Dreier einzufahren."
Personal: Es fehlen Karl Janka, Marco Leitl, Alessandro Seeböck und André Raithmeier.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Mit Auerbach und Langdorf haben wir zwei weitere richtungsweisende Spiele vor der Brust, die wir zu unseren Gunsten entscheiden wollen. Wir erwarten zwei kampfbetonte Partien."
Personal: Tobias Riepl, Michael Obermeier und Lukas Probst können nicht mitwirken.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Das Spiel in Oberschneiding haben wir verdient verloren, neun Ausfälle sind einfach schwer zu kompensieren. In der Anfangsphase treffen wir den Pfosten und sind gut drin, dann haben wir leider 25 Minuten nicht gut verteidigt. Die Truppe mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren wird aber sicherlich nicht kritisiert, ganz im Gegenteil. Als Tabellenletzter gehen wir nun ins nächste Heimspiel gegen den großen Namen TSV Regen. Zu verlieren haben wir jetzt nicht mehr viel, auch dieses Mal ist eine halbe Mannschaft zu ersetzen. Paroli bieten, den Kampf annehmen und alles reinhauen, was wir noch haben, ist die Devise."
Personal: Niklas Fischl, Tobias Staudinger, Benjamin Hacker, Tobias Pfeffer und Patrick Rostan befinden sich im Urlaub.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Osterhofen haben wir verdientermaßen den Kürzeren gezogen. Nichtsdestotrotz haben wir vor allem defensiv eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, auf der wir weiter aufbauen können. Am nun anstehenden Doppelspieltag gegen Stephansposching und zuhause gegen Winzer peilen wir die volle Punkteausbeute an."
Personal: Trainer Hans Mühl muss auf Paul Loibl, Maxi Kappl, Josef Kölbl und Tom Schreder verzichten.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gegen den TSV Regen haben wir vor allem eine sehr gute zweite Halbzeit absolviert und den Gegner dominiert. Daran gilt es anzuknüpfen. Der SV Neuhausen steht zurecht auf Platz drei. Dies ist keine Überraschung, denn sie haben mit Rockinger einen der besten Kicker aus der Region der letzten Jahre in ihren Reihen. Ebenso haben einige Spieler mit Landesliga- und Bezirksligaerfahrung. Es wird ein hartes Match vor vielen Zuschauern."
Personal: Die Grippewelle bei der SpVgg ist noch nicht ausgestanden. Die Einsätze einiger Akteure werden sich daher erst kurzfristig entscheiden.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Am Sonntag konnten wir das Heimspiel gegen Lindberg verdienterweise für uns entscheiden und so an der Spitzengruppe dran bleiben. Nun warten am Wochenende zwei gänzlich unterschiedliche Aufgaben auf uns. Am Freitag spielen wir gegen den unangefochtenen Spitzenreiter aus Osterhofen. In diesem Spiel sind wir - wie jede Mannschaft in unserer Liga - der krasse Außenseiter und haben daher nichts zu verlieren. Nichtsdestotrotz werden wir alles geben und versuchen der SpVgg alles abzuverlangen."
Personal: Krankheitsbedingt werden beim SVN einige wichtige Spieler fehlen.
Am Sonntag steigt dann der 12. Spieltag. Hier die Spiele im Überblick: