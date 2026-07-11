Heißer Auftakt: Wer holt die ersten Punkte?

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Sieben packende Duelle eröffnen die neue Spielzeit und versprechen sofort pure Emotionen zum Saisonstart.
Am Sonntag rollt endlich wieder der Ball, wenn der erste Spieltag der Liga für sofortige Hochspannung sorgt. Die Teams brennen darauf, ohne Altlasten aus den Startlöchern zu kommen. Den Anfang machen zur Mittagszeit die Reserven im Duell zwischen dem SV Denkendorf II und dem SV Kasing II, bevor kurz darauf beim FC Nassenfels gegen den FC Hepberg die nächste Partie angepfiffen wird. Auch beim VfB Zandt rollt das Leder gegen den TSV Kösching II.
Wer behält am Ende die Nerven?
Besonders heiß her gehen wird es am Sonntagnachmittag beim Duell zwischen dem SV Stammham und dem SV 66 Pondorf, die sich auf dem Sportplatz am Steinhaus einen packenden Schlagabtausch liefern wollen. Zeitgleich rollt der Ball beim Match vom FC Irfersdorf gegen den FC Böhmfeld. In den späten Partien des Tages stehen sich schließlich noch die DJK Enkering und die SG Wolfsbuch/Gelbelsee sowie zum Abschluss die SpVgg Hofstetten und der FC Hitzhofen-Oberzell II gegenüber.