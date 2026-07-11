Heißer Auftakt: Wer holt die ersten Punkte?

Am Sonntag rollt endlich wieder der Ball, wenn der erste Spieltag der Liga für sofortige Hochspannung sorgt. Die Teams brennen darauf, ohne Altlasten aus den Startlöchern zu kommen. Den Anfang machen zur Mittagszeit die Reserven im Duell zwischen dem SV Denkendorf II und dem SV Kasing II, bevor kurz darauf beim FC Nassenfels gegen den FC Hepberg die nächste Partie angepfiffen wird. Auch beim VfB Zandt rollt das Leder gegen den TSV Kösching II.

Wer behält am Ende die Nerven?