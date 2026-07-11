 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Heißer Auftakt: Wer holt die ersten Punkte?

Der Ball rollt wieder im Oberbayern-Unterhaus

von Helmut Kampa · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 1
Kösching II
Denkendorf II
FC Hepberg
SV Stammham

Sieben packende Duelle eröffnen die neue Spielzeit und versprechen sofort pure Emotionen zum Saisonstart.

Am Sonntag rollt endlich wieder der Ball, wenn der erste Spieltag der Liga für sofortige Hochspannung sorgt. Die Teams brennen darauf, ohne Altlasten aus den Startlöchern zu kommen. Den Anfang machen zur Mittagszeit die Reserven im Duell zwischen dem SV Denkendorf II und dem SV Kasing II, bevor kurz darauf beim FC Nassenfels gegen den FC Hepberg die nächste Partie angepfiffen wird. Auch beim VfB Zandt rollt das Leder gegen den TSV Kösching II.
Wer behält am Ende die Nerven?
Besonders heiß her gehen wird es am Sonntagnachmittag beim Duell zwischen dem SV Stammham und dem SV 66 Pondorf, die sich auf dem Sportplatz am Steinhaus einen packenden Schlagabtausch liefern wollen. Zeitgleich rollt der Ball beim Match vom FC Irfersdorf gegen den FC Böhmfeld. In den späten Partien des Tages stehen sich schließlich noch die DJK Enkering und die SG Wolfsbuch/Gelbelsee sowie zum Abschluss die SpVgg Hofstetten und der FC Hitzhofen-Oberzell II gegenüber.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
DJK Enkering
DJK EnkeringDJK Enkering
SG Wolfsbuch/Gelbelsee
SG Wolfsbuch/GelbelseeSG Wolfsbuch/Gelbelsee
16:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Zandt
VfB ZandtVfB Zandt
TSV Kösching
TSV KöschingKösching II
15:00

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr
SpVgg Hofstetten
SpVgg HofstettenHofstetten
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen II
17:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
FC Nassenfels
FC NassenfelsFC Nassenfel
FC Hepberg
FC HepbergFC Hepberg
14:00

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Stammham
SV StammhamSV Stammham
SV 66 Pondorf
SV 66 PondorfSV Pondorf
15:15

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
FC Irfersdorf
FC IrfersdorfIrfersdorf
FC Böhmfeld
FC BöhmfeldFC Böhmfeld
15:15

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf II
SV Kasing
SV KasingSV Kasing II
13:00