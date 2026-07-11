 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Heißer Auftakt in der Kreisklasse 3

Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt.

von Helmut Kampa · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 3
Nandlstadt
Jetzendorf II
Hallbergmoos II
Massenhsn
Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr.
Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt.
Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr.
Am Sonntag, den 16.08., startet die Liga pünktlich um 13:00 Uhr mit dem frühen Duell zwischen der Reserve des TSV Jetzendorf und dem TSV Nandlstadt im Lorenz-Wagner-Stadion. Nur anderthalb Stunden später, ebenfalls am Sonntag um 14:30 Uhr, kommt es auf den restlichen Plätzen zum kollektiven Massenstart.
Wer erwischt den perfekten Startschuss?
In Moosburg empfängt die SG Istanbul das zweite Team des VfB Hallbergmoos-Goldach am Stadion, während zeitgleich auf der Sportanlage Massenhausen der SC Massenhausen gegen den TSV Paunzhausen aufläuft. Zudem rollt der Ball an diesem Sonntag auf dem Sportplatz Hörgertshausen, wo der SV Hörgertshausen den SV Langenbach zum Derby bittet. Auch die FVgg Gammelsdorf fordert auf eigener Anlage den SV Marzling heraus.
Gelingt die große Überraschung zum Auftakt?!
Besonders im Fokus steht am Sonntag das packende Duell auf dem Sportplatz am Kiesweiher. Dort trifft der SV Vötting-Weihenstephan vor heimischer Kulisse auf den SV Dietersheim – ein Match, das absolute Hochspannung verspricht. Parallel dazu runden der SC Oberhummel und der SC Freising auf dem Sportplatz Oberhummel den ereignisreichen Sonntag ab.

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SG Istanbul Moosburg
SG Istanbul MoosburgIst Moosburg
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos II
14:30

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SC Massenhausen
SC MassenhausenMassenhsn
TSV Paunzhausen
TSV PaunzhausenPaunzhausen
14:30

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SV Hörgertshausen
SV HörgertshausenHörgertshaus
SV Langenbach
SV LangenbachLangenbach
14:30

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
FVgg Gammelsdorf
FVgg GammelsdorfGammelsdorf
SV Marzling
SV MarzlingMarzling
14:30

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SC Oberhummel
SC OberhummelOberhummel
SC Freising
SC FreisingSC Freising
14:30

So., 16.08.2026, 14:30 Uhr
SV Vötting-Weihenstephan
SV Vötting-WeihenstephanSV Vötting
SV Dietersheim
SV DietersheimDietersheim
14:30

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf II
TSV Nandlstadt
TSV NandlstadtNandlstadt
13:00