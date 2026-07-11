Heißer Auftakt in der Kreisklasse 3 Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt. von Helmut Kampa · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr.

Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt.

Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr. Am Sonntag, den 16.08., startet die Liga pünktlich um 13:00 Uhr mit dem frühen Duell zwischen der Reserve des TSV Jetzendorf und dem TSV Nandlstadt im Lorenz-Wagner-Stadion. Nur anderthalb Stunden später, ebenfalls am Sonntag um 14:30 Uhr, kommt es auf den restlichen Plätzen zum kollektiven Massenstart.