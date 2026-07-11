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Ligavorschau
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Heißer Auftakt in der Kreisklasse 3
Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt.
Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr.
Die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison beginnt. Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am ersten Spieltag kämpfen alle Teams um einen perfekten Start in das Fußballjahr.
Am Sonntag, den 16.08., startet die Liga pünktlich um 13:00 Uhr mit dem frühen Duell zwischen der Reserve des TSV Jetzendorf und dem TSV Nandlstadt im Lorenz-Wagner-Stadion. Nur anderthalb Stunden später, ebenfalls am Sonntag um 14:30 Uhr, kommt es auf den restlichen Plätzen zum kollektiven Massenstart.
Wer erwischt den perfekten Startschuss?
In Moosburg empfängt die SG Istanbul das zweite Team des VfB Hallbergmoos-Goldach am Stadion, während zeitgleich auf der Sportanlage Massenhausen der SC Massenhausen gegen den TSV Paunzhausen aufläuft. Zudem rollt der Ball an diesem Sonntag auf dem Sportplatz Hörgertshausen, wo der SV Hörgertshausen den SV Langenbach zum Derby bittet. Auch die FVgg Gammelsdorf fordert auf eigener Anlage den SV Marzling heraus.
Gelingt die große Überraschung zum Auftakt?!
Besonders im Fokus steht am Sonntag das packende Duell auf dem Sportplatz am Kiesweiher. Dort trifft der SV Vötting-Weihenstephan vor heimischer Kulisse auf den SV Dietersheim – ein Match, das absolute Hochspannung verspricht. Parallel dazu runden der SC Oberhummel und der SC Freising auf dem Sportplatz Oberhummel den ereignisreichen Sonntag ab.