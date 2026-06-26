Heißer Auftakt in den Verbandspokal Am Mittwoch, 22. Juli, steigt die erste Runde +++ Ob im Soonwald oder in der Stadt Mainz: Derbys locken auf die Plätze von Mario Luge · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

Der Ziel im Verbandspokal ist der Finaltag der Amateure im nächsten Jahr. – Foto: Mario Luge

REGION. Wir wissen, was sie jeden Sommer getan haben: Die Fußballer im Südwesten haben zur heißen Jahreszeit regelmäßig mit dem Verbandspokal die neue Runde gestartet. Und zwar in der Regel mit äußerst interessanten Lokalduellen, die klassenübergreifend die Fans zahlreich auf die Plätze locken. So auch zur Saison 2026/27, die am Mittwoch, 22. Juli, offiziell mit der ersten Runde um den Bitburger Pokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes gestartet wird.

Die Spiele können freilich noch um einen Tag nach vorne oder hinten verlegt werden. Standardmäßige Anstoßzeit ist um 19 Uhr. Derbys, so weit das Auge reicht: Im Soonwald erwartet etwa der TSV Bockenau (A-Klasse) den Nachbarn vom SV Winterbach (Landesliga West), einige Kilometer entfernt hat es die SG Spabrücken (B-Klasse) mit Bezirksliga-Aufsteiger SG Soonwald zu tun. Ebenfalls brisant: Der frischgebackene Kreispokalsieger TuS Waldböckelheim (A-Klasse) testet seinen Vorgänger VfL Rüdesheim (Bezirksliga Nahe) auf Herz und Nieren.

Wie ist die TSG Planig nach dem freiwilligem Rückzug aus der Bezirksliga Nahe aufgestellt? Gegen Landesligist TuS Hackenheim geht es nicht zum ersten Mal im Pokal. Derweil unterzieht sich Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim einem ersten Pflichtspiel-Härtetest beim einstigen Landesligisten in Merxheim. Und den Kreis Bad Kreuznach verlassen muss Landesligist FC Schmittweiler-Callbach zum Auftritt beim ASV Lanweiler-Merzweiler. Auch im Kreis Mainz-Bingen freut man sich auf spannungsgeladene Duelle David gegen Goliath: So erwartet die Spielvereinigung Dietersheim als B-Klassen-Team die Spielvereinigung Ingelheim aus der Landesliga Ost mit dem neuen Trainer Ali Cakici.