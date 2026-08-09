Heißer Auftakt im Hochwald

Hentern/ Die SG Hochwald 2023 ist mit einem spektakulären 4:2-Heimsieg gegen den TuS Kirchberg in ihre neunte Rheinlandliga-Saison gestartet. Vor 234 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives, temporeiches Duell zweier Mannschaften, die den Auftakt mit offenem Visier bestritten. Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Dr. Marc Schiry begann die Partie mit gutem Hochwälder Anlaufverhalten. Hochwald Coach Fabian Mohsmann vertraute direkt drei Neuzugängen Basti Neises, Moritz Jakobs und Torhüter Yassin Benhmidane, die sich nahtlos ins Team einfügten.

Die erste Chance gehörte den Gästen. Bereits in der 5. Minute köpfte Jannick Rode nach einer schnell ausgeführten Ecke knapp am Pfosten vorbei. Hochwald antwortete mit einer gefürchteten Standardszene, als Maxi Hoffmann nach einer Ecke das Lattenkreuz zum Zittern brachte und die SGH-Fans erstmals den Atem anhalten ließ.

In der 18. Minute belohnten sich die Heimischen für ihren mutigen Auftritt der ersten Halbzeit. Till Weber setzte sich stark über den Flügel durch und bediente Robin Mertinitz, der gedankenschnell zum 1:0 einschob. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Kirchberg kombinierte sich direkt vom Anstoß weg in den Strafraum, wo Enrico Geiß SGH-Keeper Benhmidane unglücklich tunnelte und zum 1:1 ausglich.

Hochwald zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte erneut die Schlagzahl. Nach einer Trinkpause marschierte Till Weber im Gespann mit Moritz Jakobs nach vorne und fand Matthias Burg, dessen satten Abschluss Süleyman Özer im Strafraum an die Hand bekam. Andy Paulus übernahm die Verantwortung und verwandelte gekonnt zum 2:1 (26.). Fünf Minuten später legte die SGH nach. Kapitän Paulus behauptete im Zentrum kantig den Ball und bediente Bastian Neises, der nach einem kurzen Haken das Spielgerät traumhaft zum 3:1 ins linke Kreuzeck zirkelte (31.), eine absolute „Traumbude“, Marke Olise.

Kirchberg drückt – Hochwald kontert eiskalt

Nach dem Seitenwechsel brachte Kirchberg-Coach Selim Denguezli drei frische Kräfte, die das Spiel der Gäste deutlich belebten. Besonders Jonas Heimer sorgte für viel Druck und leitete mehrere gefährliche Aktionen ein. Kirchberg verpasste den Anschluss. Louis Wilki schob aus guter Position vorbei, Heimer traf per Kopf aus kurzer Distanz nur die Latte.

In dieser Phase gefiel Coach Fabian Mohsmann das Spiel zwar nicht, jedoch verteidigte die SGH leidenschaftlich um den erst 18-jährigen Torwart Benhmidane und setzte auf schnelle Umschaltmomente. Zuerst verweigerte Dr. Marc Schiry Elias Blasius wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung eines Treffers, ehe ein weiterer Konter in der 84. Minute zur Vorentscheidung führte. Nils Hemmes marschierte über die rechte Seite, behielt die Übersicht und legte für Livius Reinert auf, der den Ball über Kirchbergs Torhüter Tizian Christ hinweg zum 4:1 lupfte.

Kirchberg gab sich nicht geschlagen. Tim Müller verkürzte kurz darauf mit einem präzisen Abschluss aus der Drehung auf 4:2, ehe der Schiedsrichter die am Ende umkämpfte Partie abpfiff.

Die SG Hochwald feiert einen wichtigen Heimsieg gegen einen, vor allem in der zweiten Halbzeit sehr guten Gegner. Die SGH präsentierte sich effizient, kampfstark und mit einer ausgeglichenen Breite im Kader. Die Neuzugänge fügten sich hervorragend ein und die Mannschaft zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit ein reifes Gesicht. Man blickt nun optimistisch auf den kommenden Kracher in Bitburg. Auf geht’s SGH

SG Hochwald 2023: Yassin Benhmidane, Maximilian Hoffmann, Tim Lauer (82. Livius Reinert), Moritz Jakobs (63. Elias Stelker), René Mohsmann, Matthias Burg (74. Jean-Baptiste Colbert Emamu Nswo Djamba), Andre Paulus, Till Weber, Roan Webel (67. Nils Hemmes), Robin Mertinitz, Bastian Neises (63. Elias Blasius) Trainer: Fabian Mohsmann

TuS 1909 Kirchberg: Tizian Christ, Jannick Rode, Maximilian Jannasch (47. Dennis Schröder), Süleyman Özer, Tim Reifenschneider, Julius Weiß (74. Kian Berg), André Spengler, Louis Wilki, Enrico Geiß (74. Damyen Müller), Jannik Auler (46. Jonas Heimer), Nico Wilki (47. Tim Müller) - Trainer: Selim Denguezli

Schiedsrichter: Marc Schiry (Gornhausen) - Zuschauer: 234

Tore: 1:0 Robin Mertinitz (18.), 1:1 Enrico Geiß (21.), 2:1 Andre Paulus (26.), 3:1 Bastian Neises (31.), 4:1 Livius Reinert (84.), 4:2 Tim Müller (89.)