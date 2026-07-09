 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Heißer Auftakt: Derbykracher im Eröffnungsspiel!

Die Kreisliga 2 Donau/Isar startet in die neue Saison

von Helmut Kampa · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 2
FC Moosburg
Attaching
Moosinning II
Wartenberg

Endlich rollt der Ball wieder! Die Mannschaften brennen auf den ersten Spieltag, der direkt mit packenden Duellen und maximaler Spannung aufwartet. Wer erwischt den perfekten Start ins Fußballjahr?

Schon am Freitagabend wartet ein echtes Highlight auf die Fans, wenn der FC Finsing auf eigenem Sportplatz den BC Attaching zum packenden Eröffnungsspiel empfängt. Am Samstag geht es direkt hochkarätig weiter, wenn der TSV Eching im Willi-Widhopf-Stadion gegen den SC Moosen/Vils um die ersten Punkte kämpft.
Der Sonntag platzt dann fast vor packenden Begegnungen. Bereits zur Mittagszeit rollt im Sepp-Brenninger-Stadion der Ball beim Nachbarschaftsduell zwischen der SpVgg Altenerding und dem SV Eichenried. Zur klassischen Anstoßzeit folgen die restlichen Partien, bei denen der FC Ampertal Unterbruck den FC Lengdorf fordert und der TSV Wartenberg den SC Kirchdorf 1971 empfängt.
Wer behält im Nervenkrieg die Oberhand?
Zeitgleich will der SV Kranzberg auf seiner Sportanlage gegen den FC Moosburg ein Ausrufezeichen setzen. Abgerundet wird dieser ereignisreiche erste Spieltag durch das spannende Aufeinandertreffen der BSG Taufkirchen gegen die Reserve des FC Moosinning II.

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Eichenried
SV EichenriedEichenried
13:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
15:00

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Eching
TSV EchingTSV Eching
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
15:00

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
BC Attaching
BC AttachingAttaching
20:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
15:00