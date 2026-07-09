Heißer Auftakt: Derbykracher im Eröffnungsspiel! Die Kreisliga 2 Donau/Isar startet in die neue Saison von Helmut Kampa · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser

Endlich rollt der Ball wieder! Die Mannschaften brennen auf den ersten Spieltag, der direkt mit packenden Duellen und maximaler Spannung aufwartet. Wer erwischt den perfekten Start ins Fußballjahr?

Schon am Freitagabend wartet ein echtes Highlight auf die Fans, wenn der FC Finsing auf eigenem Sportplatz den BC Attaching zum packenden Eröffnungsspiel empfängt. Am Samstag geht es direkt hochkarätig weiter, wenn der TSV Eching im Willi-Widhopf-Stadion gegen den SC Moosen/Vils um die ersten Punkte kämpft.