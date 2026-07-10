 2026-07-09T13:54:06.091Z

Ligavorschau

Heißer Auftakt: Derbyfieber brennt in der Kreisklasse!

Die Sommerpause geht dem Ende zu: Jetzt zählt es wieder auf dem Platz.

von Helmut Kampa · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 1
Kösching
Sandersdorf
SV Dolling
Irgertsheim

Am Sonntag, den 16.08.26, rollt der Ball endlich wieder in der Kreisklasse 1 Donau/Isar. Die Fans fiebern dem lang ersehnten Startschuss entgegen, wenn alle Teams am ersten Spieltag um die ersten Punkte der neuen Spielzeit kämpfen.

Wer schnappt sich den ersten Derby-Sieg?!
Der große Fußball-Sonntag startet bereits um 13:00 Uhr mit einem echten Kracher im Stadion, wo der TSV Lenting den TSV Kösching zum packenden Nachbarschaftsduell empfängt. Nur eine Stunde später um 14:00 Uhr brennt die Luft in der Friedhof Arena beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Lippertshofen und dem SC Irgertsheim, während zeitgleich der SV Eitensheim die spielstarke Mannschaft vom MTV 1881 Ingolstadt fordert.
Bringt der Heimvorteil sofort die Erlösung?!
Ebenfalls an diesem Sonntag ab 15:00 Uhr rollt das Leder auf den restlichen Plätzen der Region. In der Sportanlage Oberdolling kämpft der SV Dolling gegen den SC Steinberg um einen perfekten Start, während der VfB Kipfenberg im eigenen Sportzentrum die Gäste vom FC Arnsberg empfängt. Abgerundet wird der furiose Sonntag durch die Partien vom TSV Ingolstadt-Etting gegen den FC Sandersdorf sowie dem Duell in Altmannstein, wo der TSV Altmannstein die Vertretung vom SV Buxheim fordert.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe
SC Irgertsheim
SC IrgertsheimIrgertsheim
14:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TSV Lenting
TSV LentingTSV Lenting
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
13:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Dolling
SV DollingSV Dolling
SC Steinberg
SC SteinbergSC Steinberg
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Kipfenberg
VfB KipfenbergKipfenberg
FC Arnsberg
FC ArnsbergFC Arnsberg
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
15:00

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
SV Eitensheim
SV EitensheimEitensheim
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst.
14:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Altmannstein
TSV AltmannsteinAltmannstein
SV Buxheim
SV BuxheimSV Buxheim
15:00