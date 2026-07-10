Heißer Auftakt: Derbyfieber brennt in der Kreisklasse!

Am Sonntag, den 16.08.26, rollt der Ball endlich wieder in der Kreisklasse 1 Donau/Isar. Die Fans fiebern dem lang ersehnten Startschuss entgegen, wenn alle Teams am ersten Spieltag um die ersten Punkte der neuen Spielzeit kämpfen.

Wer schnappt sich den ersten Derby-Sieg?!

Der große Fußball-Sonntag startet bereits um 13:00 Uhr mit einem echten Kracher im Stadion, wo der TSV Lenting den TSV Kösching zum packenden Nachbarschaftsduell empfängt. Nur eine Stunde später um 14:00 Uhr brennt die Luft in der Friedhof Arena beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Lippertshofen und dem SC Irgertsheim, während zeitgleich der SV Eitensheim die spielstarke Mannschaft vom MTV 1881 Ingolstadt fordert.

Bringt der Heimvorteil sofort die Erlösung?!

Ebenfalls an diesem Sonntag ab 15:00 Uhr rollt das Leder auf den restlichen Plätzen der Region. In der Sportanlage Oberdolling kämpft der SV Dolling gegen den SC Steinberg um einen perfekten Start, während der VfB Kipfenberg im eigenen Sportzentrum die Gäste vom FC Arnsberg empfängt. Abgerundet wird der furiose Sonntag durch die Partien vom TSV Ingolstadt-Etting gegen den FC Sandersdorf sowie dem Duell in Altmannstein, wo der TSV Altmannstein die Vertretung vom SV Buxheim fordert.