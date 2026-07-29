Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Heißer Auftakt: Derby-Fieber in der Kreisliga!
Gelingt der perfekte Start am Freitag um 18:30 Uhr?
Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am Freitagabend eröffnen zwei packende Duelle zeitgleich um 18:30 Uhr die neue Saison. Der TSV Lichtenau bittet den TV Münchsmünster zum ersten Härtetest, während parallel der FC Mindelstetten die spielstarke Truppe vom SV Kasing empfängt. Am Samstagmittag folgt um 13:30 Uhr der nächste Kracher, wenn der SV Ingolstadt-Hundszell den Aufsteiger TSV 1921 Großmehring fordert. Am Sonntag geht es direkt weiter, wenn der SV Menning um 14:00 Uhr auf den FC Hitzhofen-Oberzell trifft, kurz bevor der FC Geisenfeld um 15:00 Uhr gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt um die ersten Zähler kämpft. Den Schlusspunkt unter das lange Fußball-Wochenende setzt am Sonntagabend um 18:00 Uhr der SV Zuchering im Duell gegen den TSV Hohenwart.
Wer holt die ersten Punkte im Stadtduell?
Das sportlich interessanteste Spiel des Wochenendes steigt am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr direkt in der Schanz. Im lokalen Stadtduell treffen der Türkische SV 1972 Ingolstadt und der FC Fatih Spor Ingolstadt direkt am 1. Spieltag aufeinander. Beide Mannschaften kennen sich aus den vergangenen Jahren bestens, weshalb zum Saisonauftakt ein fußballerisch enges und taktisch geprägtes Spiel um die ersten Zähler der neuen Spielzeit zu erwarten ist.