 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

Heißer Auftakt: Derby-Fieber in der Kreisliga!

Gelingt der perfekte Start am Freitag um 18:30 Uhr?

von Helmut Kampa · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 1
Eichstätt II
Mindelstette
FC Hitzhofen
SV Kasing

Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am Freitagabend eröffnen zwei packende Duelle zeitgleich um 18:30 Uhr die neue Saison. Der TSV Lichtenau bittet den TV Münchsmünster zum ersten Härtetest, während parallel der FC Mindelstetten die spielstarke Truppe vom SV Kasing empfängt. Am Samstagmittag folgt um 13:30 Uhr der nächste Kracher, wenn der SV Ingolstadt-Hundszell den Aufsteiger TSV 1921 Großmehring fordert. Am Sonntag geht es direkt weiter, wenn der SV Menning um 14:00 Uhr auf den FC Hitzhofen-Oberzell trifft, kurz bevor der FC Geisenfeld um 15:00 Uhr gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt um die ersten Zähler kämpft. Den Schlusspunkt unter das lange Fußball-Wochenende setzt am Sonntagabend um 18:00 Uhr der SV Zuchering im Duell gegen den TSV Hohenwart.

Wer holt die ersten Punkte im Stadtduell?

Das sportlich interessanteste Spiel des Wochenendes steigt am Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr direkt in der Schanz. Im lokalen Stadtduell treffen der Türkische SV 1972 Ingolstadt und der FC Fatih Spor Ingolstadt direkt am 1. Spieltag aufeinander. Beide Mannschaften kennen sich aus den vergangenen Jahren bestens, weshalb zum Saisonauftakt ein fußballerisch enges und taktisch geprägtes Spiel um die ersten Zähler der neuen Spielzeit zu erwarten ist.

Fr., 31.07.2026, 18:30 Uhr
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
18:30

Fr., 31.07.2026, 18:30 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
18:30

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
16:00

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SV Menning
SV MenningMenning
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
14:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
15:00

So., 02.08.2026, 18:00 Uhr
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
18:00

Sa., 01.08.2026, 13:30 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
TSV 1921 Großmehring
TSV 1921 GroßmehringGroßmehring
13:30