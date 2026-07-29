Heißer Auftakt: Derby-Fieber in der Kreisliga!

Endlich rollt der Ball wieder in der Region. Am Freitagabend eröffnen zwei packende Duelle zeitgleich um 18:30 Uhr die neue Saison. Der TSV Lichtenau bittet den TV Münchsmünster zum ersten Härtetest, während parallel der FC Mindelstetten die spielstarke Truppe vom SV Kasing empfängt. Am Samstagmittag folgt um 13:30 Uhr der nächste Kracher, wenn der SV Ingolstadt-Hundszell den Aufsteiger TSV 1921 Großmehring fordert. Am Sonntag geht es direkt weiter, wenn der SV Menning um 14:00 Uhr auf den FC Hitzhofen-Oberzell trifft, kurz bevor der FC Geisenfeld um 15:00 Uhr gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt um die ersten Zähler kämpft. Den Schlusspunkt unter das lange Fußball-Wochenende setzt am Sonntagabend um 18:00 Uhr der SV Zuchering im Duell gegen den TSV Hohenwart.