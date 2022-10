Heißen III behält in hitzigem Duell die Oberhand

Auf holprigem Rasen begrüßte die SG Duisburg Süd III als vierter der Tabelle die dritte Mannschaft des SV Heißen, welche nur einen Platz hinter den Duisburgern lagen. Trainer Semmler stellte zum Heimspiel seine Mannschaft auf gleich fünf Positionen um. Zuletzt gab es ein unentschieden gegen Heimaterde. Die Gäste reisten mit zwei Siegen im Gepäck nach Duisburg und Trainer Däbler musste verletzungsbedingt auf Benjamin Reule im Sturm verzichten, für ihn startete Toptorjäger Oberscheidt. In der Innenverteidigung gab Marvin Maßing sein Debüt und auf der Torwartposition erhielt zum fünften Mal in dieser Saison der junge Kevin Schiernbeck das Vertrauen des Trainers. Es gab wenig Abtasten in dem Spiel und ging sofort zur Sache. Torwart Schiernbeck wurde gleich zweimal gefordert, zunächst behielt er gegen Duisburgs Kaan Cöbek die Oberhand, kurz darauf zeigte er eine starke Fußabwehr gegen den Stürmer und Kapitän Fabian Dernbach.

Kurz darauf in der 10. Minute gab es für Karpinski im Tor der SG wenig zu halten, als Leonardo Krull aus 18 Metern nicht lange fackelte und damit seinen 4. Saisontreffer markierte. Der Treffer zeigte Wirkung und die Gastgeber wirkten daraufhin etwas geschockt. Sechs Minuten später war es Manuel Oberscheidt der nach einer schönen Einzelaktion seinen bereits 10. Saisontreffer erzielte. Die Zuschauer des von vielen Nickelichkeiten geprägten Spiels sahen das dritte Tor des Tages dann auf der anderen Seite, nachdem Kapitän Fabian Dernbach bei einer Ecke am schnellsten reagierte und den Anschlusstreffer markierte. Das sollte nicht sein einziger Treffer in dieser Partie bleiben, denn in der 37. Minuten traf er mit seinem 6. Saisontreffer zum viel umjubelten Ausgleich. Nur eine Zeigerumdrehung später war der Jubel bei den Heimfans jedoch verflogen als Oberscheidt postwendend zur erneuten Führung für die Gäste traf.

Mit 2:3 ging es dann in die Pause und die Duisburger kamen mit viel Schwung zurück aufs Feld. In der 47. Minute traf Mittelfeldspieler Soufian Serifoski zum 3:3 Ausgleich. Sein Tordebüt im ersten Spiel für den aus der ersten Mannschaft der SG Süd ausgeliehenen Serifoski. In der Kreisliga B hat er diese Saison bereits 4 Treffer in 4 Spielen erzielt. In der Folge übernahmen die Gäste aus Mülheim wieder mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 65. Minute war es erneut Oberscheidt der mit seinem 12. Saisontreffer das letzte Tor des Tages in dieser hitzigen und torreichen Partie erzielte. Nach dem 3:4 aus Sicht der Heimmannschaft verwaltete Heißen die Führung leidenschaftlich indem sie alles wegköpften und -grätschten was in den 16er kam. Keeper Schiernbeck zeigte zudem eine gute Leistung und hatte bedeutenden Einfluss auf den Auswärtssieg seiner Mannschaft.