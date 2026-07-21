 2026-07-17T11:53:53.177Z

Transfers

Heiße Transfers in der Bezirksliga Rheinhessen

Auch in Rheinhessens Oberhaus steht die neue Saison vor der Tür +++ Teil eins der großen Transferübersicht mit Teams aus Alzey-Worms sowie Mainz-Bingen

von Michael Heinze · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Kevin Lenhardt (mitte) wechselte in diesem Sommer die Farben. Auf seine alte Liebe traf der Ex-Horchheimer mit TuS Neuhausen bereits beim Sommervorbereitungsturnier der Wormser Stadtmeisterschaft.
Kevin Lenhardt (mitte) wechselte in diesem Sommer die Farben. Auf seine alte Liebe traf der Ex-Horchheimer mit TuS Neuhausen bereits beim Sommervorbereitungsturnier der Wormser Stadtmeisterschaft. – Foto: Claus-Walter Dinger

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Rheinhessen. Ordentlich was los war im Sommertransferfenster der Bezirksliga Rheinhessen. Beispielsweise beim FSV Nieder-Olm gab es insgesamt vierzehn Transfers und auch der TSV Zornheim hat sich ordentlich verstärkt.

Mit wem, das erfahrt ihr in Teil eins des Plus-Artikels der Allgemeinen Zeitung in der großen Wechselübersicht!