Heiße Transfers bei Comeback-Club SV Niedernhausen

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gemeinsam wurde beschlossen, das Comeback in der eins tiefer gelegenen Gruppenliga anzugehen und von einem freiwilligen Rückzug in eine Klasse auf Kreisebene abzusehen. Die Verpflichtung des künftigen Trainers André Meudt (derzeit Spvgg. Sonnenberg) wurde zum Meilenstein. Zu den im Laufe der vergangenen Monate bereits an Land gezogenen Zugängen für die SVN-Erste kommen nun weitere, in heimischen Gefilden bestens bekannte Akteure hinzu.